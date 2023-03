Pedro Sola y Daniel Bisogno se burlan de Tania Rincón por “separación amistosa”

Hace unas pocas horas, la conductora Tania Rincón anunció la separación de su esposo Daniel Pérez tras once años juntos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que dio la noticia, acompañada de una fotografía de su familia en blanco y negro.

“Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y ponerle fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia”, publicó.

Además, en el programa ‘Hoy’ aclaró que terminaron en buenos términos.

Aunque recibieron muestras de apoyo, también hubo famosos que aprovecharon para burlarse, como Pedro Sola y Daniel Bisogno.

Ambos conductores de Ventaneando arremetieron contra Tania y afirmaron que no hay separaciones amistosas y que una ruptura no se da por amor.

Las parejas que se divorcian, se divorcian con un cariño y amor y una pasión, pero ya no podemos vivir… pues no ha de ser tanta la pasión. Uno ya tiene su novia y ella su novio… no ellos”, dijo Pedro Sola en tono burlón.

Asimismo, Bisogno tachó de mentirosa a Rincón y dijo que eran patrañas.

Todas esas son jaladas, eso de que nos divorciamos en absoluto amor. ¡Patrañas! No existe eso, yo he terminado relaciones en forma amigable y en forma terrible. Ya de amoroso eso no tiene nada”,

“El amor después de 20 años el amor de pareja se va transformando, eso sólo quiere decir que quieres otra nalga, perdónenme. Si te separas es porque ya no soportas a la persona y quieres matarla de manera figurada”, añadió.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR