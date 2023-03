Cierran empresa despicadora por incumplir normas sanitarias

TAMPICO, TAM.- Debido a que trabajaban en condiciones no aptas de acuerdo a los lineamientos sanitarios, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) cerró la primera empresa despicadora en lo que va de 2023.

Nicolás Berumen Ávalos, titular de COEPRIS Tampico-Madero comentó que el cierre es temporal, hasta que el titular de la empresa ubicada en la colonia Morelos cuente con su documentación correcta.

“Es una casa, no es una camaronera. No cumplen con las normas sanitarios tras hacerle una verificación, no tiene instalaciones adecuadas para poder dar un buen manejo del producto de mar”.

Aclaró que desde la dependencia están en total disposición para que los responsables arreglen su documentación y nuevamente se les haga una visita.

“Es un cierre temporal mientras tramitan su documentación, nosotros estamos flexibles para que cumplan, se les da un tiempo determinado y después se les hace otra verificación”.

Agregó que, deben contar con aviso de funcionamiento, licencia sanitaria,certificado de manejo de alimentos de COEPRIS, certificado de fumigación”.

Por Javier Cortés