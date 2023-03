Actriz para adultos revela que su exnovio no la besaba después del trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz para adultos Riley Reid podría ser el amor platónico de muchos de sus fanáticos. Sin embargo, algunos de sus exnovios no compartían el mismo sentimiento; de hecho, no la besaban cuando regresaba del trabajo.

Riley Reid, cuyo nombre verdadero es Ashley Mathews, confesó en el podcast del influencer y boxeador, Logan Paul, que uno de sus exnovios evitaba besarla después de trabajar. Este hecho, la hacía sentir incómoda por su profesión de actriz para adultos.

“Me hizo sentir que tal vez debería renunciar y esas cosas […] No quería besarme cuando llegué a casa del trabajo”, dijo.

En estas declaraciones que la actriz para adultos, Riley Reid, dio sobre la vez que su exnovio no quiso besarla después del trabajo, se sumó a un sentimiento que la atormentaba día con día, mientras estaba en la relación.

La percepción del exnovio de Riley Reid sobre dedicarse a la actuación en películas para adultos, la hacían sentir como una persona “asquerosa” e inmoral. Esto casi la hacía renunciar a su trabajo.

“Entonces, me hizo sentir como una persona asquerosa. ¡Y no soy asquerosa! Es duro. Fue tan horrible cuando me dijo eso”, añadió.

Riley Reid, de 31 años de edad, dejó atrás el pasado con exnovios que no la querían besarla por ser actriz para adultos y, hoy en día, comparte la vida con su esposo Pasha Petkuns y su pequeña hija Emma.

Con información de Excélsior