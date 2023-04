Los temores del PRI y el PAN

El grupo político que controla al PRI, encabezado por Alejandro Moreno, aceptó hacer causa común con la alianza opositora de cara a la elección presidencial de 2024 obligado por las circunstancias, sin embargo, como a casi un año de la elección las preferencias ciudadanas siguen favoreciendo a Morena, han empezado a surgir las dudas y temores en la cúpula tricolor.

Ahora que vislumbran lo complicado que será sacar a la 4T del gobierno federal, los estrategas están analizando a fondo si en las actuales condiciones de adversidad sería conveniente seguir de lado de “Va por México” u optar por alternativas menos riesgosas.

Saben que si, como algunos piensan, la oposición no cuenta con los candidatos de arrastre para pelear al tú por tú la presidencia a la Cuarta Transformación y esta resultara derrotada el año que viene, las consecuencias para el priismo y Acción Nacional serían devastadoras.

Y como algunos empiezan a vaticinar, Alito se convertiría en el sepulturero del ex partido oficial. En ese eventual escenario no sorprendería que el ex gobernador de Campeche decidiera que el ex invencible participara solo en la disputa presidencial, así como en la de la jefatura de gobierno de la ciudad de México, que, en el supuesto de que se diera, facilitaría la continuidad al frente del gobierno de México del partido obradorista.

En temas locales, por otra parte, para el alcalde de Madero, Adrián Oseguera Kernion, fue una distinción que el operativo nacional de la Semana Santa arrancara en la urbe petrolera y mucho más que cuando llego a la Plaza Gobernadores los vecinos lo recibieran con aplausos que reconocían el esfuerzo del munícipe, a pesar de su condición de salud.

Pero hay más, se da como un hecho que la ciudad recibirá la cuarta calificación de Blue Flag de la playa de Miramar, la máxima presea que se otorga a nivel mundial a aquellos destinos de recreo y diversión que, como Miramar, tienen la categoría de incluyentes, de respeto al medio ambiente que, además, garantizan la calidad del agua.

Una muestra del éxito del trabajo de Oseguera fue el “playazo” del viernes, que registró una asistencia de más de cuarenta mil visitantes al máximo paseo de Tamaulipas y uno de los más destacados del país.

Durante el acto, el jefe edilicio reiteró, asimismo, que se han tomado medidas para que los miles de turistas que llegaran a la ciudad disfruten al máximo de unas vacaciones dignas y seguras.

En Tampico, mientras tanto, el alcalde Chucho Nader inauguró la expo feria del Bicentenario que inicia la celebración de los 200 años de fundación del puerto en una ceremonia que contó con la presencia del secretario de Truismo del gobierno federal, Miguel Torruco, y del homólogo de este en Tamaulipas, Benjamín Hernández, quien emocionado expresó: “Tampico es un orgullo de Tamaulipas”.

El titular del ayuntamiento se declaró listo para festejar con el realce que la ocasión amerita el acontecimiento y hacer que este refleje la grandeza de la ciudad el próximo 12 de abril, cuando conmemorara el evento en compañía del alcalde de Altamira, Armando Martínez.

“Será la mejor feria de la historia”, manifestó la primera autoridad.

El secretario de turismo, Torruco Marqués, por su parte, puso de relieve que Tampico es el nuevo Orleans de América Latina, razón por la que hará equipo con las autoridades tampiqueñas para que, junto a las actividades artísticas y culturales programadas, se realice un festival de jazz, al que el funcionario federal auguró todo un éxito.

