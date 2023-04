Lyn May presume lujoso regalo de “su novio millonario” y la critican

Lyn May acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que presumió en su perfil de Instagram que tiene un nuevo novio que supuestamente es millonario y para probarlo la famosa vedette de 70 años de edad presumió un lujoso regalo que le hizo su misterioso enamorado, por lo que, como era de esperarse, su publicación causó un gran revuelo entre los usuarios de la famosa aplicación de la camarita, quienes reaccionaron de distintas formas al anuncio de la exestrella del Cine de Ficheras.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la también cantante que se hace llamar “La Loba” presumió que, durante su estancia en Los Ángeles, California conquistó a un misterioso hombre que es multimillonario, el cual, a manera de un simple detalle le regaló un espectacular Corvette de color blanco que vale varios millones de pesos y difundió una foto junto al impactante vehículo para agradecerle la atención a su nuevo galán.

“El regalo que me dio mi novio millonario aquí en Hollywood, gracias mi amor”, fue el texto que escribió Lyn May para acompañar su fotografía, en la cual, posó junto al costoso y espectacular automóvil deportivo, además, la famosa vedette de 70 años también lució un ostentoso abrigo y un bolso de una conocida marca de lujo, por lo que enseguida sus seguidores comenzaron a especular que dichos accesorios también pudieron haber sido un regalo del misterioso galán de “La Loba”, como se hace llamar desde su incursión en el mundo del género urbano.

Como era de esperarse, la publicación de Lyn May causó un gran furor entre los usuarios de la concurrida aplicación de la camarita y en pocos minutos se encargaron de hacerla viral, además, se generaron todo tipo de reacciones ya que algunos la felicitaron por esta nueva oportunidad que se está dando en el amor, además, otros dudaron de la existencia de su “novio millonario” e hicieron distintos comentarios donde se burlaron de la vedette y aprovecharon para traer a colación otras polémicas que la vedette ha protagonizado durante los últimos meses como su pleito con Karol G y Madonna, así como su falso embarazo.

“Yo creo que no le regalarían ni un carro de hot dogs”, “Qué etiquete al novio”, “Tu novio es como el embarazo imaginario que tenías”, “Estás para pichar no para que te pichen”, “Enséñelo a ver si es verdad, Ni usted misma se la cree”, “No digas mam…” y “Eso está como cuando dice que Madonna y Shakira le copien su vestuario” fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Lyn May.

Cabe mencionar que, la famosa y polémica vedette no contestó ninguno de los comentarios que generó su post, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando ella misma salga a ofrecer más detalles sobre su nuevo galán.