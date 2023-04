Shakira se despide de Barcelona con emotivo mensaje

Luego de casi diez meses de haber hecho oficial su separación de Gerard Piqué, Shakira finalmente dejó Barcelona para mudarse a Miami e iniciar una nueva vida, no obstante, durante su partida la cantante colombiana no pudo evitar ser presa de la melancolía y despidió la tierra donde vivió tantas alegrías con un emotivo mensaje que conmovió a todos sus fans.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Shakira realizó la publicación en cuestión, la cual, se trató de una fotografía tomada desde la ventanilla del jet privado que la llevará a Miami, Florida en compañía de Sasha y Milan y en dicha postal, la intérprete de éxitos como “Te felicito” y “Monotonía” mostró cómo es que se ve desde el aire la costa de Barcelona y aprovechó para escribir unas líneas y así despedirse de la ciudad donde vivió su intenso romance con Gerard Piqué, el cual, duró más de doce años y le dejó dos hijos.

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes de qué aquí voy a estar…” fue el texto que escribió Shakira para acompañar la fotografía de la última vista que tendrá de Barcelona por un largo tiempo pues, hasta donde se sabe, volver a dicha ciudad pronto no está entre sus planes.

Los detalles de la mudanza de Shakira

Como bien se sabe, Shakira tenía programado mudarse a Miami, Florida desde finales del 2022, sin embargo, Gerard Piqué se encargó de retrasar el viaje pidiendo que sus hijos se quedaran en Barcelona hasta pasado el Día de Reyes, sin embargo, la colombiana no contaba con que su padre experimentaría diversos problemas de salud que acarreó por varios meses, lo cual, la obligó a quedarse en Barcelona por casi cuatro meses más, además, la madre de la intérprete de “Te felicito” también estuvo internada por una trombosis, por lo que la mudanza se fue retrasando cada vez más.

Según refieren diversos medios españoles, fue apenas hace cuatro días atrás cuando Shakira recibió la luz verde de sus médicos para que sus padres pudieran volar a Miami, Florida y según se pudo saber será en unos cuantos días más cuando realicen el viaje en un avión sanitario pues aparentemente la colombiana solo viajó con sus hijos para tomarse unos días de descanso en algún destino desconocido para después trasladarse a Miami e iniciar su nueva vida.

Hasta donde se sabe, Shakira tiene que reportarse en Miami antes del 11 de abril pues en esa fecha sus hijos empezarían las clases en uno de los colegios privados más prestigiosos de Florida, además, otro que ha causado furor es que Gerard Piqué estaría enfurecido con la decisión de su ex pues se informó que él hubiera preferido que sus hijos culminaran el ciclo escolar en Barcelona, España, sin embargo, la colombiana no lo tomó en cuenta para esta decisión y ya se realizó el cambio de escuela de sus hijos, quienes estarían más que entusiasmados por estrenar su nueva vida, según reportaron medios españoles.