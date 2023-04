Película ‘Super Mario Bros’ supera los 500 millones de dólares a nivel mundial

ESTADOS UNIDOS.- Super Mario Bros. La Película, no se cansa de hacer historia en lo que lleva de su estreno, después de tener una de las mejores canciones de la industria musical, la película ha logrado romper otro récord superando su marca de espectadores luego de una semana de estar en cines.

Variety confirmó que la adaptación ha superado los 500 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en la película más taquillera de lo que va del 2023 tanto en Estados Unidos como en el mundo, superando a su antecesora Ant-Man and The Wasp: Quantumania, que a pesar de no ser lo que se esperaba por la crítica, logró tener buen número de espectadores.

Ahora Super Mario Bros. La Película es la adaptación de videojuegos más grande de la historia superando a las ganancias de Warcraft que en su momento logró recabar 439 millones de dólares y Pokémon: Detective Pikachu con 433 millones en todo el mundo.

Super Mario Bros. La Película fue producida por Universal, Illumination y Nintendo y estuvo en desarrollo durante décadas. Parte del retraso se debió a la vacilación de Nintendo de regresar al Reino Champiñón a la pantalla, esto después de que una adaptación de acción en vivo de 1993 fracasara de manera espectacular y fuera ridiculizada como una de las peores películas jamás realizadas.

Pero Illumination, compañía que ha producido las franquicias Mi villano favorito y Sing, trabajó mano a mano con Nintendo para hacer justicia al plomero bigotudo y su hermano Luigi. Eso significó que el fundador de Illumination, Chris Meledandri, coprodujera la película con Shigeru Miyamoto, el legendario diseñador de Nintendo que creó a Mario junto con juegos clásicos como Zelda y Donkey Kong.

La película es ahora la segunda película animada más grande desde 2019 en términos de taquilla mundial, superando a Demon Slayer: El tren Infinito con 494 millones de dólares, seguida de Minions: El Origen de Gru con 942,5 millones.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO