Estefany de 14 años fue asesinada a puñaladas por su presunto compañero de clases

Estefany Naomi tenía solo 14 años cuando fue asesinada a puñaladas por su presunto compañero de clases el 20 de abril en calles de Tecolutla, Veracruz, hoy familiares y amigos piden justicia, estaba por graduarse de la secundaria y soñaba con ser enfermera.

“Era una muchacha muy tranquilla, muy seria, muy reservada”, comenta la tía de Estefany.

Cursaba el tercero de secundaria, estaba muy entusiasmada con su graduación, en entrevista con La Silla Rota, su tía recuerda que una noche antes de que la mataran estuvieron viendo modelos de vestidos para la fiesta e incluso el día del homicidio, durante la mañana estaba escogiendo los zapatos que llevaría.

“Quería estudiar enfermería, la habían preinscrito en la preparatoria y había agarrado la especialidad de enfermería”, relata la tía de Estefany.

Su tía asegura que no era una joven de fiestas

Relató que los amigos con los que se juntaba también eran muy tranquilos “no era de que se fuera a la calle y una noche o fin de semana de fiesta”, explicó que convivía con ellos en la escuela y que de la escuela se iba a su casa. Sus vecinos aseguran que era niña muy trabajadora y tranquila, que siempre ayudaba a su familia.

“Era muy tranquila, no tenía vicios no se juntaba con malas amistades, en la escuela nunca recibimos llamadas de atención o reportes”, enfatizó su tía.

Estudiaba y trabajaba con sus abuelitos repartiendo comida

Además de estudiar, Estefany Noemí le ayudaba a sus abuelitos en el negocio familiar de comida corrida a domicilio, ella les ayudaba a repartir, su tía comentó que a veces la llevaba en la motocicleta o en otras ocasiones la adolescente iba a entregar en bicicleta.

Justamente el día que le arrebataron sus sueños quitándole la vida, había salido a cumplir con su trabajo a entregar el primer pedido del día, dos platillos de mole, pero al venir de regreso fue atacada. Su familia se extraño de que tardara tanto en regresar y de que tomara otra ruta, suponen que porque estaban componiendo la carretera principal decidió tomar otra calle para regresar aunque también está la sospecha de que huía de su agresor. Sus familiares se enteraron hasta que fueron alertarlos al negocio familiar.

Su tía entró en shock al saber que algo le paso a su sobrina por versiones de vecinos, pidió un aventón y quien se lo dio fue el hermano del que ha sido identificado como el presunto agresor, él cual le comentó que su hermano había atropellado a alguien.

Al llegar vio a Estefany sin vida y se percató de que no fue atropellada, que fue apuñalada, aunque desconoce si el agresor tuvo la ayuda de algún cómplice pero no lo descarta. Dos personas fueron testigos del momento en que el adolescente atacó a la estudiante de secundaria, la tía comentó que el joven traía un cuchillo para atacarla y la venía persiguiendo y después trató de ocultarse.

El presunto asesino era compañero de clase de Estefany Noemi, era conocido por comportarse de manera extraña en el plantel educativo, pero aclaró que no era su amigo y que no hablaba con nadie, incluso pensaban que tenía problemas psicológicos porque nunca hablaba con nadie, pero tampoco había algún antecedente de que fuera agresivo y hasta incitaban a su sobrina a hablarle a su compañero.

Pero ahora solo piden justicia “si ya capturaron al chico que lo hagan pagar, que le den una buena sentencia no por ser menor de edad le van a dar privilegio… que pague lo que tenga que pagar”, está consciente de que su familia va a sufrir pero no como ellos que perdieron a su sobrina además pide que investiguen si alguien más lo ayudó.

“Es un menor de edad sí, pero ya es un asesino”, sentencio su tía.

Madre de Estefany: “Voy a cerrar todas las carreteras con tal de que a mi hija se le haga justicia”

La madre de Estefany se encuentra destrozada, en la misma entrevista con La Silla Rota solicitó que se pongan cámaras por seguridad de los habitantes, compartió que vive en Reynosa porque allá labora, que al enterarse salió del trabajo y viajó toda la noche y parte de la mañana.

“Yo quiero justicia y que pague el maldito que le quito la vida, que le den muchos años de cárcel”, acusó la mamá de Estefany.

Hoy la Fiscalía de Veracruz ya anunció la aprehensión del presunto asesino, pero la madre de Estefany Naomi advirtió que no descansará hasta ver que se le haga justicia a su pequeña, entre lágrimas confesó que perder una hija es un dolor muy grande que no le desea a nadie.

“Yo voy a cerrar todas las carreteras con tal de que a mi hija se le haga justicia, que no se quede impune esto, ni una más”, advirtió la madre de Estefany.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR