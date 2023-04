Joe Biden anuncia que buscará la reelección como presidente de EU

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció formalmente su candidatura para las elecciones primarias en camino a las presidenciales del 2024.

Con una mezcla de preocupación y optimismo, lanzó a primeras horas del martes su campaña para continuar como ocupante de la Casa Blanca, advirtiendo a los votantes estadunidenses que se requieren cuatro años más para “terminar el trabajo” de neutralizar la amenaza democrática que representan Donald Trump y sus simpatizantes ultraconservadores .

Después de meses de especulaciones, Biden confirmó que aspirará por la candidatura del partido demócrata por segunda ocasión abriendo la puerta a que se repitan las elecciones del 2020 cuando compitió contra Trump.

La entonces posible candidatura de Biden ha recibido varias críticas por parte de simpatizantes del partido demócrata quienes han mencionado que preferirían un candidato más joven para “el trabajo más estresante del mundo”.

Incluso, el presidente, que en caso de que ganara las elecciones nuevamente terminaría su segundo periodo presidencial con 86 años de edad, se ha sometido a revisiones médicas que lo han catalogado como “apto para el trabajo”.

Sin embargo, pese a las críticas, además del presidente, nadie más ha presentado su postulación en el partido demócrata.

En video, Biden pide defender la democracia

En un video-anuncio de 3 minutos de duración, Biden dibujó a Estados Unidos como un país amenazado por Trump y sus fuerzas reaccionarias que buscan despojar a los estadunidenses de sus pagos de seguro social, de las protecciones de acceso a la salud, del derecho al voto y al aborto, y de sus libertades políticas más fundamentales.

“Quieren prohibir libros y dictarles a las personas a quien deben amar”, advierte Biden.

“Cada generación de estadunidenses se ha enfrentado a un momento en el que han tenido que defender la democracia, defender nuestras libertades personales y defender nuestro derecho al voto y nuestros derechos civiles… Terminemos el trabajo”, sostiene.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023