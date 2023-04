Diputadas condenan ataques de Ismael Cabeza de Vaca

VICTORIA, Tamaulipas.- Las diputadas del bloque independiente del Congreso del Estado, Mireya González Zúñiga, Sandra luz García Guajardo y Danya Silvia Aguilar Orozco, rechazaron las declaraciones del Senador Ismael García Cabeza de Vaca y aclararon que la iniciativa para retirar las escoltas al ex gobernador, aún no está vigente.

“Fue turnada a comisiones y está en trámite; es decir, no ha sido dictaminada, discutida, analizada ni votada, por tanto, no se trata de una norma vigente”, respondieron las legisladoras a través de un comunicado.

Explicaron que la finalidad de esa iniciativa es eliminar la obligación del Estado de brindar seguridad y protección a los ex servidores públicos que tengan este privilegio, entre ellos los ex gobernadores, ex Secretario General de Gobierno y ex secretario de Seguridad Pública.

Apuntaron que la iniciativa y dictamen la votarán de manera independiente, “como hasta ahora lo hemos hecho, sin líneas y sin más intereses que el beneficio de nuestro Estado”.

Sobre lo afirmado por el Senador panista, quien señaló que las tres legisladoras ex panistas, hoy son “las nuevas operadoras de Américo Villarreal en el Congreso Local”, rechazaron esto.

Respondieron que dicha afirmación “en nada abonan a una vida libre de violencia para las mujeres, al llamarnos operadoras del Gobernador en turno, claramente nos cosifica, y al identificarnos así, mediáticamente nos califica como legisladoras subordinadas, inferiores y dependientes del Titular del Ejecutivo”.

Las congresistas condenaron los calificativos, exigiendo respeto y que cesen los ataques sin razón hacia ellas o a cualquier mujer, “como legisladoras y sobre todo como mujeres, nos reservamos el derecho de ejercer la acción legal que consideremos oportuna, para frenar y sancionar estos ataques irracionales”.

Perla Reséndez