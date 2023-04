Biden y Trump en la gran arena de EEUU

Este anuncio se da al mismo tiempo que Donald Trump vuelve a retomar un papel clave en el Partido Republicano, haciéndolo ver como su posible candidato a la presidencia en 2024.

Es así como se prevé que los estadounidenses tengan que volver a elegir entre ambos, tal como sucedió en 2020. Dicho video hace un recuento de algunos de los momentos más oscuros de la democracia estadounidense, tal como lo fue la toma del Capitolio el 6 de enero de 2020 por extremistas radicales que buscaban que Trump se perpetuara en el poder.

Biden menciona que se debe proteger los derechos y libertades de las personas, sugiriendo que los republicanos no lo hacen debido a las leyes radicales que apoyan, y solicitando a todos los votantes que lo ayuden a “restaurar el alma de los Estados Unidos”.

También hace un recuento de los éxitos que ha tenido durante su administración, específicamente con la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, que ayudó a miles de familias a sobrellevar los efectos de la pandemia de COVID-19, y pide que lo dejen “terminar el trabajo”.

Si bien el Partido Demócrata aún no elige oficialmente a su candidato, es casi indiscutible que Biden será ganador, pues no hay otra figura política tan fuerte dentro del partido. Y, aunque su avanzada edad es un punto importante porque iniciaría el término a los 82 años y lo terminaría con 86 años, el gran protagonismo de la vicepresidenta Harris en el video deja entrever que ella también está lista para asumir el cargo en caso de ser necesario. Por otro lado, el deseo de Trump de lograr ser el candidato del Partido Republicano aún no se ha consolidado, aunque muchas personas ya lo dan por hecho, entre ellos el actual presidente.

La realidad es que Trump es el personaje más fuerte y con mayor protagonismo entre los republicanos, pero su reputación no es la mejor y le ha causado ciertas derrotas clave al partido, tal como se vio en las elecciones de medio término de 2022, donde no lograron obtener una mayoría en el Senado como esperaban.

Además, actualmente enfrenta cargos penales por falsificación de registros comerciales, por el intento de robo de las elecciones de 2020, y por la posesión de documentos clasificados en su casa de Mar-a-Lago tras dejar la Casa Blanca. No obstante, estas acusaciones de hecho ayudan a Trump a solidificar su base de votantes, pues él los utiliza para argumentar que existe una campaña en contra de él por parte de los demócratas, polarizando así aún más el actual panorama político y a la sociedad de los Estados Unidos.

A pesar de todo esto, hay que recordar que aún falta bastante tiempo para las elecciones de 2024 y mucho puede suceder al interior de los Estados Unidos, así que es imposible decir con precisión que sucederá. Lo que sí es seguro es que habrá mucha turbulencia política, con incontables amenazas de Trump y un enorme grupo de republicanos que estarán esperando a que Biden haga un error para justificar su incapacidad de gobernar debido a su avanzada edad.

Sin embargo, esto resultaría irónico ya que solo es cuatro años más joven que Biden, y si llegara a la Oficina Oval se convertiría nuevamente en el presidente más longevo en aceptar el cargo con 80 años. Lo que ahora le queda a Biden es concentrarse en aquellos estados en los que perdió en las elecciones de 2020, tales como Georgia, Arizona y Pensilvania, para así ir asegurando una ventaja ante su contrincante.

Mientras tanto, Trump debe de buscar la manera de asegurar firmemente su candidatura en el Partido Republicano, lo cual probablemente conseguirá como lo hizo la vez anterior. Solo el tiempo y los estadounidenses decidirán si quieren volver a la Era Trump o continuar en la Era Biden.

POR MÓNICA ANGULO

Un duelo que no convence a los estadounidenses

Tras meses de intriga, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba el martes que se presentará a la reelección en las presidenciales de 2024.

La noticia no fue una sorpresa -ya había dejado caer que lo haría-, pero sí acentuó unos debates ya presentes en la sociedad estadounidense: el de la posibilidad de que se repita un duelo con el exmandatario Donald Trump -el favorito para la nominación republicana a pesar de haber sido imputado- y sobre su capacidad para gobernar otro mandato por su edad. Biden cumplió 80 años en noviembre y se convirtió en el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos y, en caso de ganar los comicios, terminaría su segundo mandato a los 86 años. Según las últimas encuestas, hay un 70% de los estadounidenses que cree que el presidente no debería presentarse a un segundo mandato.

“La cuestión de Biden no es por la mala gestión. No está teniendo una interpretación ahí su gestión política. Lo que está teniendo es la perspectiva de su edad, lo que hace que se cuestione a Biden no tanto por su acción política”, afirma a RTVE.es el catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea, José María Peredo. Además, en los próximos comicios podría repetirse cuatro años después un duelo como el de 2020 entre el magnate neoyorquino y el actual mandatario. Una gran parte de los estadounidenses no quiere que eso ocurra y, según el catedrático del Instituto Franklin-Universidad Alcalá de Henares, José Antonio Gurpegui, es porque “están muy cansados”. “Ninguno de los dos goza de la aceptación de la mayoría de la población”, recalca.

POR LAURA GÓMEZ DÍAZ