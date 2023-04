Carros volando; así fue el paso de un tornado por Florida

Un automovilista en Florida, Estados Unidos, quedó atrapado durante el paso de un tornado que tal fue su violenta fuerza que ocasionó que varios carros salieran volando por lo aires dando vueltas, mientras que algunos árboles fueron arrancados de sus fuertes raíces ante la magnitud del fenómeno natural que quedó documentado en video por el chofer que miró de frente el suceso dentro de su auto.

El conductor del vehículo circulaba por Palm Beach Gardens el sábado alrededor de las 5:00 de la tarde (hora local) en el momento cuando el tornado aterrizó y pasó sobre la carretera frente a él, quien al ver la devastación que dejaba a su rastro, sacó su teléfono celular para comenzar a grabar el video.

En el clip de escasos 6 segundos de duración se observa a un vehículo ser expulsado en el aire el cual giró dos veces antes de volver a caer en el pavimento totalmente destruido, se desconoce si todavía estaba tripulado por alguna persona. El paso del tornado llegó a la ciudad donde dejó su paso destructivo dejando varios carros volteados.

There was a massive Tornado that ravaged parts of Palm Beach Gardens, Florida yesterday. It flipped cars & destroyed homes.@govrondesantis hasn’t made a single post about it on Twitter…. Because he is too busy campaigning for President.

DeSantis is truly an #AbsenteeGovernor. pic.twitter.com/OP7gxLBXWf

— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 30, 2023