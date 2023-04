“Se parece a mi primo El Mantecas”: Yeri Mua de Paul Stanley

La influencer Yeri Mua ha respondido a las críticas que recibió por parte de Paul Stanley durante su participación en el programa Hoy. En una de sus recientes transmisiones en vivo, la veracruzana habló indirectamente del conductor y no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra él.

Durante la transmisión, Yeri Mua mencionó que Paul Stanley estaba “chistoso” y que le recordaba a uno de sus primos. A pesar de que la influencer no mencionó la crítica que recibió por parte del conductor, dejó en claro que no se iba a quedar callada ante este tipo de comentarios.

La modelo señaló que tiene mucho tiempo sin ver a su primo, pero que lo recuerda como alguien “curioso” y chistoso, por lo que no dudó en compararlo con Paul Stanley.

“Está chistoso, está bien cachetoncito, da ternura. Se parece a un primo mío que le dicen el mantecas. Es que se parece a un primo mío que le dicen el mantecas porque está así bien cachetón y rojo se pone”.

Cabe recordar que durante la participación de Yeri Mua en el programa Hoy, la modelo habló sobre su polémica vida amorosa y su éxito en las redes sociales. Sin embargo, fue criticada por Paul Stanley al llamarla “prófuga del ácido fólico”.

Ante esto, Yeri Mua ha demostrado que no se dejará intimidar por las críticas y que está dispuesta a responder a aquellos que la ataquen. La influencer continúa con su carrera en las redes sociales y se ha convertido en una figura popular en el mundo digital.

“Pobrecito el mantecas, tiene uuhh que no lo veo, peor miren, el Paul hizo que me acordara del mantecas. Saludos donde quiera que estés porque hace mucho que no lo veo y hace mucho que no lo veo, por eso digo que me lo recuerda, por chistosito. Está curioso y siempre los que están curiosos se hacen los chistosos

La polémica generada por las declaraciones de Yeri Mua y las críticas de Paul Stanley han dado de qué hablar en las redes sociales y entre los seguidores de ambos personajes. Se espera que en los próximos días se conozca la reacción del conductor ante la respuesta de la modelo.