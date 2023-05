Exigen cerrar terminal en Línea 9 del Metro por riesgo de descarrilamiento

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), exige a

Guillermo Calderón, director general del Metro de la Ciudad de México (CDMX), cerrar la terminal de la Línea 9 en la estación Pantitlán por riesgo de descarrilamiento que puede afectar a usuarios y empleados.

A través de un comunicado, el SNTSTC asegura que trabajadores, miembros de la organización y expertos en la materia, determinaron que se debe de suspender el servicio en la terminal de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), debido a que puede haber un descarrilamiento en cualquier momento.

El incidente en el Metro de la CDMX en la terminal de la estación Pantitlán en la Línea 9 podría ocurrir a causa del problema estructural que se presenta en la zona y el deterioro de los aparatos de las vías donde transitan los trenes, de acuerdo con el Sindicato.

Informan que esta situación no se puede atender por las autoridades del Metro de la CDMX, ya que no hay piezas moldeadas, agujas, balasto, y durmientes que se necesitan, además de que no se cuenta con las refacciones para brindar mantenimiento en la terminal.

Por lo que piden una solución a Guillermo Calderón ante este grave problema que expone a un riesgo latente la seguridad de los usuarios, los trabajadores, así como de las instalaciones fijas y de material rodante del STCM; hasta el momento, las autoridades del Metro de la CDMX no se han pronunciado al respecto.

CON INFORMACIÓN DE PUBLÍMETRO