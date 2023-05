Ofrecen un millón de pesos de recompensa por mexicano que asesinó a 5 en Texas

ESTADOS UNIDOS.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles), ofrece una recompensa de hasta 80 mil dólares a todo aquel que brinde información sobre Francisco Oropeza, el mexicano de 38 años identificado como el presunto autor de la Masacre en Texas del pasado viernes, 28 de abril, donde cinco hondureños, incluído un menor de edad, perdieron la vida.

De acuerdo con información oficial de las autoridades, los hechos ocurrieron en el poblado de Cleveland, en el condado de San Jacinto, al norte de Houston. Durante la noche del pasado viernes, el presunto homicida se encontraba practicando tiro en su jardin delantero con su rifle AR-15, cuando uno de sus vecinos le pidió que se detuviera, pues era tarde y trataba de dormir a un bebé.

Here are the newest images of Francisco Oropesa and a prominent tattoo on his left forearm.

Going forward, the subject's last name will be spelled "Oropesa" to better reflect his identity in law enforcement systems. This remains a fluid investigation. #ClevelandTXShooting pic.twitter.com/ZWUu0FqoMF

— FBI Houston (@FBIHouston) April 30, 2023