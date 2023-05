Surge nueva lista de personas ligadas con el delincuente Jeffrey Epstein

ESTADOS UNIDOS.- Jeffrey Epstein fue un multimillonario financiero que se hizo de gran poder a lo largo del mundo, al punto de tener una isla para él solo en el Caribe; sin embargo, el 10 de agosto de 2019 se suicidó en su celda tras ser acusado por tráfico sexual de menores.

En 2006, el empresario fue acusado de manera pública por abusar de niñas en Florida que tenían tan solo 14 años.

Pero dos años después, en 2008, el magnate llegó a un acuerdo con la Oficina Federal de Investigaciones con lo que evadió los cargos federales que se le presentaron.

Aun así, se declaró culpable de prostituir a una menor de edad. Tras esto, estuvo 13 meses en un programa de liberación laboral.

En cuanto se supo esto, cientos de personas relacionadas con él, le dieron la espalda, retirando inversiones y donaciones de sus empresas y fundaciones.

Por ejemplo, su mayor cliente, Leslie Wexner, cortó nexos con el financiero en 2007, mientras que su banco, JPMorgan Chase & Co., cerró sus cuentas en 2013.

La polémica no terminó ahí, ya que el millonario continuó recibiendo acusaciones. En 2015, la activista Virginia Giuffre lo denunció por abusar de ella sexualmente.

La gota que derramó el vaso para que lo detuvieran de nuevo fue que el Miami Herald informó que decenas de mujeres lo acusaron de conspiración de tráfico sexual.

With the news today that Jeffrey Epstein met with Joe Biden’s current CIA Chief, William Burns, after his child sex crime convictions, it’s important to also remember that when Epstein was serving his first jail sentence, which started in 2006, he sent his bodyguard to CIA… pic.twitter.com/sLZevDkOZ0

— LIZ CROKIN (@LizCrokin) April 30, 2023