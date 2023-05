‘Brincos Dieras’ arma coperacha para abuelita que mesereaba en su show

NUEVO LEÓN.- El payaso regiomontano ‘Brincos Dieras’, tuvo un bonito gesto con una mujer de la tercera edad que se encontraba trabajando como mesera en una de sus presentaciones.

En la red social de TikTok circula un video en el que se observa que Roberto Carlo, nombre original del comediante, se acerca al público y comienza a juntar el dinero para entregárselo a la mujer.

“No que mucho pin** VIP, que se vea el VIP, que se vea, háganle la noche a la señora, si no me trae no me hable, mira quien va a trabajar en la noche cab***, es mamá, abuela y anda aquí trabajando”, mencionó el payaso al recolectar el dinero, mientras que el público le aplaudía la labor altruista.

De acuerdo con el usuario identificado como Covas, ‘Brincos Dieras’ le recolectó aproximadamente 30 mil pesos a la abuelita que mesereaba en el palenque de Hermosillo, Sonora.

“Brincos dieras recolecta más de $30 mil pesos para una señora adulto mayor que mesereaba en el palenque de Hermosillo. Nota: según algunos compañeros, aproximadamente esa fue la suma”, escribió Covas en el tiktok que publicó y que se hizo viral.

Finalmente Roberto Carlo le entregó el dinero y le dedicó unas emotivas palabras, mismas que conmovieron al público y a los usuarios de redes sociales.

“Madre preciosa, todo esto no lo hago yo, es para usted, se lo merece porque usted es mamá, es abuela, una persona trabajadora, agárrelos todos mi amor, agárrelos todos, y que Diosito le multiplique a todos”, dijo al entregarle el dinero a la abuelita.

Cientos de internautas reconocieron la acción y les agradecieron al comediante y a las personas que aportaron a la ayuda.

“Mis respetos para @Brincos Dieras y al público que dió el donativo para la abuelita. Dios se los multiplique”, “Mi máximo respeto para brincos dieras la verdad que chingona acción”, “Que hermosa gente y que calidad de persona del Brincos Dieras”, “Tan bonita acción señora abuelita dios la bendiga y a todos los que apoyaron”, fueron algunos de los comentarios en el video publicado en TikTok.

