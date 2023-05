Filtran el supuesto video de Karely con Santa Fe Klan en OnlyFans

MÉXICO.- Karely Ruiz y Santa Fe Klan han estado en la mira de todos sus seguidores, luego de que hace un par de semanas se dieran un apasionado beso en el escenario del MacroFest 2023 y, posteriormente, postearon en sus redes sociales algunas imágenes íntimas.

Tras estos hechos se rumora que ambos mantienen una relación amorosa, pues han grabado juntos una canción, se han intercambiado fotos y por último estrenaron su video de OnlyFans, que se ha filtrado en redes sociales.

Karely Ruiz dio a conocer que su clip del sencillo ‘Sabes’, se estrenaría el 4 de mayo, lo cual causó una gran expectativa en sus seguidores. Se dice que el audiovisual podría ser semejante al video que Babo, de Cartel de Santa, subió el pasado mes de enero.

En las redes sociales varios usuarios aseguran que tienen ya el video prohibido de Karely Ruiz y Santa Fe Klan, por lo que han compartido algunas imágenes en donde se observan a la influencer y al rapero muy candentes.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan destapan su video explícito de OnlyFans

Luego de publicar algunas probaditas, las cuales levantaron polémica en las redes sociales, Karely Ruiz y Santa Fe Klan lanzaron el miércoles un video explícito en OnlyFans del que todos siguen hablando.

Se trata de un contenido exclusivo en la plataforma que ha llevado al éxito a la joven modelo. Y a través de un avance del video, se puede ver a la pareja bailando muy pegadita, acariciándose y dándose uno que otro beso.

Además, el contenido exclusivo es una extensión del videoclip de ‘Sabes’, canción que grabaron juntos y que lanzarán formalmente el próximo jueves 4 de mayo en todas las plataformas musicales.

Fans arremeten contra Karely Ruiz y Santa Fe Klan

El tema musical no convenció a algunos fans y no dudaron en destrozarla: “Quedó bien cool-era”, “lo perdimos”, “eras rapero pensé que no ibas a ser como el Cartel de Santa”, “Santa Fe, cambiaste un Rolex por un Casio”, fueron algunos de los comentarios que lanzaron en las redes.

Cabe mencionar que ‘Sabes’ aún no se ha estrenado en otra plataforma digital como YouTube o Spotify.

