Aprueban en comisiones retirar escoltas a ex gobers

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La iniciativa para quitar escoltas al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al ex secretario General de Gobierno y al ex Secretario de Seguridad Pública, avanzó en Comisiones, al avalar por mayoría el dictamen que ahora deberá ser votado en el Pleno del Congreso.

En reunión de Comisiones de Estudios Legislativos, Gobernación y Puntos Constitucionales, se votó procedente reformar el artículo 19 BIS de la Constitución Política de Tamaulipas, para que se deje de brindar protección a exfuncionarios públicos una vez concluida su encomienda.

El Diputado Isidro Vargas Fernández, explicó que el dictamen contempla que las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes para las personas titulares del Ejecutivo Estatal, de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia, sólo perduren por el tiempo de su encargo.

“Abona en dar certeza a las y los tamaulipecos de que ya no se gastará su dinero en pagar protección a exfuncionarios públicos, y ya no se seguirá ofendiendo con tales actos a la ciudadanía tamaulipeca, toda vez que al día de hoy esa seguridad se paga y sale del erario público estatal”, dijo.

El diputado Edmundo Marón Manzur, advirtió que aprobar esa iniciativa, podría provocar que en el futuro, por el riesgo que implican tareas de seguridad y procuración de justicia, nadie quieran ser asumidas esos cargos.

Por su parte, Consuelo Nayeli Lara Monroy, precisó que es incongruente que se haga esta solicitud, ya que en el 2016 se quitó este privilegio al PRI, “y en 2021 lo vuelven a legislar, entonces se me hace muy incongruente que para unos sí y otros no, hablan de seguridad, entonces los del PRI no necesitaban seguridad”, cuestionó.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, señaló que es un tema que se debe analizar y revisar más, luego de que anteriormente había votado a favor de la iniciativa, por lo que en esta ocasión votó en abstención del dictamen.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón