Buscan alargar el fondo de pensiones

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Luisa Eugenia Manautou Galván directora general del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas advierte que hasta ahora el fondo de pensiones han cubierto las nóminas mensuales de pensionados.

Las dificultades las vamos a tener el próximo año por lo que está trabajando con un actuario para ver escenarios y posibilidades para alargar el plazo y cumplir obligaciones sobre seguridad social.

“Estamos trabajando con un actuario para ver qué posibilidades hay, qué escenarios hay que puedan modificar para alargar ese plazo y cumplir con las obligaciones que tiene el instituto sobre la Seguridad Social”.

Dejó en claro que por ningún motivo debe generar preocupación a pensionados, ni para los trabajadores activos, porque hay que cumplir con ellos.

Hay que ver la posibilidad de como solucionarlo, así recibió en esas condiciones y ahora hay que buscar la solución.

DIJO que el presupuesto anual que la junta de gobierno nos autorizó ejercer fue de 600 millones de pesos y ahorita van ejercidos más de 200 millones de pesos, se han otorgado diferentes tipos de créditos y diferentes plazos, a todo tipo de personal, sindicalizado, extraordinario y confianza, según las condiciones establecidas en el tabulador.

Hizo hincapié que trabajadores activos puedan acceder a un crédito son 50 mil, y lo que se pide es un mínimo de un año de antigüedad para otorgar el préstamo.

La cartera vencida no es representativa para prestamos que se otorgan, ni para el monto que se maneja de pensiones mensualmente, no llega ni al uno por ciento, no hay cartera vencida.

Para lograrlo es necesario que se tomarán medidas para proteger el fondo que inicialmente para otorgar los créditos tuvimos que poner que los extraordinarios y confianza tuvieran 8 años de antigüedad para darles crédito, porque está en riesgo de poder dejar trabajos por el cambio de administración y se quedaran los adeudos, pero ello la siguiente junta de administración se va modificar para que puedan acceder más trabajadores de este sector.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON