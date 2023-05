¿Enésima corruptela de CV?

Por segunda ocasión en menos de un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación echa abajo instrucciones dadas a través de sus lacayos los diputados y senadores afines al presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR varias reformas entre ellas el cacareado Plan B de su reforma electoral y también anula la secrecía que pretendia dar a las obras de mayor envergadura tales como el tren maya y la refinería dos bocas entre otras que son emblemáticas de su administración.

Como bien se sabe LOPEZ OBRADOR bajo el manto que eran obras de seguridad nacional simple y sencillamente busco hasta el fin nada se supiera de la realización de dichas construcciones que incluía toda clase de información al respecto.

Sin embargo los ministros de la Suprema Corte de Justicia consideraron que eso no era legal, menos transparente y con una votación de ocho votos en contra del proyecto obradorista y tres a favor todo se le vino abajo nuevamente al político tabasqueño.

Los votos a favor fueron como se esperaba por parte de sus tres reconocidos lacayos LORETTA ORTIZ, la plagiaria YAZMÍN ESQUIVEL MOSSA y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA quienes nuevamente mostraron ser unos mezquinos e indignos.

Por lo demás el máximo órgano legal en el país confirma que los proyectos enviados a través de sus empleados carecen de lo más fundamental, la legalidad y de ello, hay constancia sin contar que demuestran también la arbitrariedad y necedad del presidente morenista por enviar iniciativas a capricho.

En otras cosas ciertos funcionarios del actual gabinete estatal se siguen conduciendo sin percatarse que la campaña proselitista culminó hace más de ocho meses, algunos continúan actuando de manera visceral en contra de trabajadores que sólo acataron instrucciones superiores so pena de ser echados de sus trabajos o recibir cualquier tipo de sanción.

Ciertamente que existen aun muchos que nomas no deberían de repetir, sin embargo si alguien tiene la información son precisamente los nuevos “jefes”, cuestión que se apliquen y en algunos casos dejar a un lado amiguismos, compadrazgos y hasta temas familiares, para que rasgarse las vestiduras.

En tanto la muy pero muy corrupta Federación Mexicana de Futbol a cargo de MIKEL ARRIOLA mediante de sus conocidas argucias y chicanadas determinó no permitir que el equipo de fútbol de Tampico-Madero ascienda a la llamada categoría Primera División “A” del futbol mexicano.

En la corrompida decisión según los entendidos aseguran que mucho tiene que ver ALEJANDRO IRARRAGORRI dueños de los equipo Santos y Atlas de la Primera División quien es conocido de ser uno de los principales caciques del futbol en Mexico ademas de ser señalado de incontables actos de corrupción todos permitidos por la cúpula de la federación.

En fin todo parece indicar que lo que justamentes se ganó en la cancha de manera cabal por parte de los jugadores y cuerpo técnico de la Jaiba Brava quedará en nada y con ello la noble afición de aquella parte del estado pasará del gozo a la desilusión causada por la podrida federación mexicana y algunos corruptos.

Por cierto en el entuerto se involucra al mentado y torcido ALEJANDRO IRARRAGORRI con el también acusado de corrupto ex gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien habría mentido cientos de millones de pesos al equipo en mención, dinero público que al parecer no fue legalmente empleado, de ser así sería esta otra presunta irregularidad financiera donde se encuentra inmiscuido por enesima ocasion CABEZA DE VACA.

En otro punto el gobierno de Tamaulipas y la Secretaria dela Función Pública suscribieron un convenio de colaboración con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas y la gestión gubernamental.

El gobierno de la entidad a través de licencias de uso de cinco plataformas informáticas transparentará el control interno, la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.

En tan importantísimo evento el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y el Secretario de la SFP ROBERTO SALCEDO AQUINO coincidieron en que la entidad podrá utilizar el Sistema de Control Interno, el Sistema Informático del Comité de Control y Desempeño Institucional, el Sistema Integral de Evolución Patrimonial y el Sistema de Seguimiento Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y Prevención de conflicto de interés, además de la Plataforma Declaranet.

El Gobernador VILLARREAL ANAYA aseguró que gracias a la implementación de este convenio con la SFP, Tamaulipas dará mejor uso a las herramientas tecnológicas a las que accede y por ende abonará a que asuma la perspectiva de la Nueva Ética Pública que ha mostrado el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, asunto que se asume por convicción propia demostrando la mejoría progresiva de los servicios públicos de la entidad y la eficiencia y eficacia de los recursos públicos.

