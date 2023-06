Encarpetan a 16 militares acusados de ejecuciones de Nuevo Laredo

MÉXICO.- Los 16 militares involucrados en la ejecución extrajudicial de cinco personas en Nuevo Laredo el pasado 18 de mayo, fueron detenidos y vinculados a proceso por la justicia militar.

Los hechos dados a conocer a través de un video donde se observa a un grupo de elementos del Ejército que someten a cinco hombres, algunos portaban armas, los golpean y colocan contra una barda y luego les disparan, mientras los militares disparan a su vez en diferentes direcciones, mientras simulan una agresión.

Luego alteran la escena, siembran armas a los cuerpos que yacen junto a la barda trasera de una tienda de autoservicio “Smart” sucursal Zapata en la colonia Las Encinas, a uno, ya muerto le quitan las esposas.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que como resultado de una carpeta de investigación iniciada de oficio el pasado 7 de junio, la Fiscalía General de Justicia Militar, el 8 de junio del presente año, cumplimentó 16 órdenes de aprehensión en contra del personal militar involucrado.

Las órdenes de aprehensión fueron otorgadas por el Juzgado Primero de Control de la Primera Región Militar, por presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar.

Un día después, esto es el 9 de junio, los 16 detenidos fueron vinculados a proceso, habiéndoseles dictado por parte del juez militar la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplirán en la Prisión Militar de la Primera Región Militar, ubicada en el interior del Campo Militar Número 1-A, de la Ciudad de México.

“La Secretaría de la Defensa Nacional ratifica el firme compromiso con el pueblo de México de actuar en todo momento en el cumplimiento de sus misiones, con irrestricto apego al respeto de los derechos humanos y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, garantizando que ningún acto contrario a la legalidad que hubiere sido perpetrado por parte de alguno de sus elementos quede impune”.

El pasado 18 de mayo se registraron diferentes situaciones de riesgo en Nuevo Laredo, balaceras y bloqueos en diferentes puntos. La alcaldesa pidió a la población resguardarse.

“Familia, tenemos SDR en diferentes sectores de la ciudad. Les pido de favor no salir por el momento de casa o sus centros de trabajo si no es necesario; estoy en coordinación con las autoridades. Los mantendré informados”, posteó la alcaldesa en sus redes sociales. Pese a las diferentes situaciones de riesgo, no se reportaron civiles heridos o fallecidos.

En el informe policial homologado del Consejo Nacional de Seguridad Pública de fecha 18 de mayo, día en que ocurrieron los hechos, el Teniente de Infantería José luis “N”, relató que participaron tres unidades de reconocimiento con 17 elementos.

Los civiles muertos fueron identificados como José Ángel de 27 años; José Antonio de 23; Edgar Chavarría de 38; José Isabel de 23 y Cinton Alex de 25 años de edad.

Por estos hechos la Fiscalía General de la República (FGR) inició también una carpeta de investigación, por lo que dichos militares también deberán enfrentar un proceso penal civil.

