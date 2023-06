Laura Bozzo revela que sufre depresión

Laura Bozzo suele compartir gran parte de su vida en redes sociales, por lo cual se muestra transparente en ciertos aspectos, de ahí que recientemente mostrara el golpe que se hizo en el rostro a causa de una caída que tuvo en medio de una crisis de ansiedad.

La conductora peruana alertó a sus seguidores por el moretón que enmarcaba parte de uno de sus ojos, además de que en un momento habló sobre la depresión que ha enfrentado desde hace años.

Laura Bozzo confiesa que tiene depresión

Mediante sus historias Bozzo explicó que después de tener un episodio de ansiedad su presión se bajó, por lo cual se cayó y golpeó en uno de sus ojos. Además de esto, Laura confirmó que fue diagnosticada con depresión desde hace tiempo, por lo cual suele atravesar por momentos difíciles.

“Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión y me caí, hay muchas cosas que no saben de mí, soy buena para defender las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida” dijo la abogada peruana.

Ante los cuestionamientos de algunos usuarios, la presentadora se mostró firme en sus declaraciones, por lo cual volvió a repetir los hechos para no dejar duda de su enfermedad y el golpe que tanto llamó la atención.

“No tengo por qué mentir, vivo sola y si me bajo la presión, me caí de rodilla y la cara contra el piso, había tenido un ataque de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico, punto” finalizó la conductora.

