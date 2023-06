Madrugan Para Asaltar Estudiantes

Durante los últimos dos meses suman tres ataques contra el patrimonio de jóvenes estudiantes en la zona sur de Tamaulipas.

En los tres asaltos el perpetrador es un hombre armado con una navaja y con el rostro cubierto.

El modus es sorprender por la espalda a la víctima y amagarla con el arma para pedirle el dinero.

El más reciente, fue compartido a través de redes sociales en las inmediaciones del CBTIS 164 en Ciudad Madero.

La víctima narró lo siguiente:

“El día de hoy alrededor de las 8:20 am iba caminado rumbo a la escuela (CBTIS 164), Justo una cuadra antes de llegar me paro un señor (35 años aproximadamente) este me puso un cuchillo en el cuello amenazándome obviamente para que le diera mi cartera y mi celular, a lo cual accedí”

Y agregó:

“y abrí mi mochila para darle mi cartera, le di mi dinero ($150) y me dijo que era muy poquito, metió su mano a su pantalón y sacó un rollo de billetes de $500 y me dijo que él necesitaba más que lo que le estaba dando, me dijo que le diera mi teléfono, a lo cual yo me negué, este siguió insistiendo agresivamente con que se lo diera, me seguí negando y procedió a decirme que el necesitaba dinero y que por eso hacía eso”

La joven dijo en su relato que fue ignorada por un hombre y fue solamente una joven estudiante que se acercó a brindarle ayuda.

HAY MAS CASOS

La joven compartió en su mensaje que la orientadora escolar había revelado que se tenían en conocimiento de otras situaciones similares en el área.

“Lo cuento para que tengan mucho cuidado, ya que me dijo la orientadora que ya había pasado que habían asaltado a unas señoras, al parecer la misma persona y en la misma zona, porfis tengan mucho cuidado y traten de no andar [email protected], lo bueno fue que no me pasó nada pero pudo pasar”

“Esta persona era un hombre alto, era de piel aperlada, cabello negro y barba, no estaba ni gordo ni flaco, este venía en un CARRO COLOR BLANCO SIN PLACAS (sic) dejó una foto similar al carro en el que este venía”

OTRO CASO EN LA 20 DE NOVIEMBRE

La mañana del 31 de mayo, un joven estudiante de la escuela secundaria jardín ” 20 de noviembre” fue sorprendido por un asaltante en la calle Jacarandas, en el fraccionamiento Arboledas.

El menor fue despojado de su teléfono celular

El pasado 1 de mayo, una mujer que llevaba a su hija a una kermes en la secundaria ” 20 de Noviembre” fue asaltada por un hombre armado.

El hecho quedo documentado en video y las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que a la fecha se desconoce si existe algún avance en la investigación.

ALCALDE

“No vamos a tolerar ninguna agresión a ningún ciudadano maderense ni quién sea. Claro que condenamos el hecho”, dijo Adrián Oseguera Kernión, alcalde de Ciudad Madero.

El mandatario, dijo que no se va permitir que se presenten estas situaciones que afectan el patrimonio de la ciudadanía.

“Ya está en investigación. Afortunadamente tenemos cámaras del C-4 ya está la Guardia Estatal, la Fiscalía tras el agresor. Y que ese caso no quede impune”, dijo.

UNION DE PADRES DE FAMILIA PIDE MAS VIGILANCIA

La Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas pidió que se refuercen los rondines de vigilancia en las instituciones de educación para evitar que los estudiantes se vean afectados por asaltos.

David Hernández Muñiz, presidente de la organización informó lo anterior y recomendó que los padres deben acompañar a sus hijos a la hora de ingreso y salida del plantel.

“Pedir a la Policía Estatal que en todas las escuelas de Madero, sobre todo en las principales. Lo que es la secundaria 20 de Noviembre y el CBTIS 103 que tienen alta población estudiantil, que es necesario que refuercen los rondines en todos los horarios, salidas de los dos turnos, porque las dos escuelas tienen ambos turnos, vespertinos y matutinos”, dijo.

Y agregó:

“Los papás acompañen a sus hijos. Si, sobre todo en el turno vespertino porque ya salen pasadas las ocho de la noche y empieza a oscurecer o a esa hora ya está oscuro, sobre todo en el caso del CBTIS 103 que está más difícil porque no hay rutas de transporte público”, explico.

Datos

Asalto

Paseo Jacarandas en Arboledas, Madero

Belisario Domínguez, Árbol Grande

CBTIS 164, Estadio

Celulares

Dinero en efectivo.

José Luis Rodríguez Castro/ La Razón