Salud sin reportes de refrescos “piratas” en Altamira

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), no ha recibido reportes sobre la presencia de refrescos clonados.

El coordinador de la COEPRIS en Altamira, Mario Rebolledo Urcadiz hizo un llamado a la población no generar alarma en las redes sociales, sino que acudan a la dependencia para que lleve a cabo la investigación.

Usuarios de las redes sociales publicaron fotografías de envases de refresco que tenían dos etiquetas y puntualizaron que el sabor era diferente.

“Oficialmente no tenemos ninguna información al respecto, vi el asunto de redes sociales, pero no podemos determinar esta situación como un señalamiento real de redes sociales, no hay nada oficial, pero sí les pido que cuando se den estos casos acudan de manera directa”.

El coordinador de COEPRIS resaltó que está muy al tanto de cada denuncia, sin embargo, al no ser un reporte completo, no puede proceder como corresponde.

Personal de la dependencia realiza recorridos en los diversos giros comerciales, así como en hoteles y en las tiendas no han detectado problemas con los refrescos.

Para Rebolledo Urcadiz, la ciudadanía no debe mal informar en las redes sociales y en caso de alguna anomalía, la recomendación es acudir a la instancia pertinente.

“De manera directa, no hay ningún reporte ni evidencia, únicamente lo que trasciende de manera inconsistente en las redes sociales”, terminó el funcionario.

Óscar Figueroa/La Razón