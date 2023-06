Revelan video de extraterrestres captados en Las Vegas

Son cada vez más las evidencias que apuntan a que una inteligencia superior está a punto de visitar el planeta Tierra sino es que ya lo hizo, y es que hoy, de nueva cuenta surgen interrogantes sobre sí seres de otro mundo se han hecho presentes ante los ojos de la humanidad.

El pasado 8 de junio, la policía de Las Vegas difundió un video de la cámara corporal de un oficial que captó una luz verde que caía del cielo y pocos minutos después el 911 recibió el reporte de un residente que informaba que dos extraterrestres estaban en el patio de su casa.

De acuerdo con el reporte, recibido el pasado 26 de mayo, el incidente fue recibido con poca credibilidad, pero este domingo se comenzaron a difundir las primeras imágenes de los presuntos extraterrestres.

En el video difundido por la policía, se observa una extraña criatura al parecer sin ropa, la imagen está en blanco y negro, por lo que se alcanza a distinguir al extraño ser que intenta esconderse entre los arbustos.

Watch!

Actual #Alien Footage from the Las #Vegas #UFO Landing….

On Duty Area Las Vegas Police Captured Clear Dash Footage of the Flying UFO Aircraft on their Patrol Car Minutes Before

The Same Officers Also Responded to Scene Where this Gentleman Recorded this Footage🤷… pic.twitter.com/6v5R49FGBX

— CBKNEWS (@CBKNEWS121) June 10, 2023