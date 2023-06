Termina en 18 días legalización de autos chuecos

A sólo 18 días que termine el decreto para regularizar vehículos extranjeros en México, la Secretaría de Finanzas en Tamaulipas anuncia que hasta ayer, no se ha emitido oficialmente una prórroga para ese programa.

Por ello, advierten que, seguramente perderá vigencia al último día de junio como lo había anunciado el gobierno federal.

Adriana Lozano Rodríguez, secretaría de Finanzas del gobierno del Estado, detalló a Expreso que no tiene conocimiento sobre la extensión a más días con ese beneficio dirigido a todo aquel que cuente con un vehículo de procedencia extranjera o también llamados como “chocolates”.

Por ello, realizó un exhorto a todos aquellos propietarios de una unidad con estas características, para que acudan a oficinas fiscales cercanas para iniciar el trámite para nacionalizar el vehículo que entre en estatutos del decreto.

“Que toda la raza se ponga pilas porque estamos por concluir y me han preguntado todos los días, si tenemos o no la prórroga que tanto habíamos estado peleando.

Yo desde el congreso y ahora como secretaria de estado es lo que estamos empujando”.

“Pero hasta ayer, no tenemos conocimiento de esa prorroga, por lo que realizamos un llamado a toda la población que regularice su unidad ya, deje lo que está haciendo, vaya y corra y regularice”, dijo Lozano Rodríguez.

De acuerdo al decreto, todo aquel vehículo con número de serie que empiece con letras, no puede ser regularizado, por lo que la funcionaria invitó a no sufrir engaños sobre el tema, ya que solo pueden ser nacionalizados autos que no sean de países asiáticos o europeos, los cuales, inician con letra.

Resaltó el coyotaje que muchos realizan para los trámites y que es ilegal, puesto que ni el REPUVE ni oficinas fiscales cobran por gestiones o asesorías.

POR ANTONIO H. MANDUJANO