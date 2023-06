Isidro Curiel, del Bullying al Cuadrilátero

El boxeo es una disciplina que en la zona sur de Tamaulipas cada vez tiene mayor apertura con niños, jóvenes y hasta adultos.

Los motivos son distintos, algunos buscan tener condición física, aprender una nueva disciplina, practicarlo como deporte y los que sueñan con convertirse en profesionales en algún momento de su vida.

Isidro Curiel García, inició desde los 12 años de edad en el mundo del boxeo por diferentes aspectos, pero el principal fue porque se burlaban de su aspecto físico.

Las constantes burlas por su sobrepeso lo llevaron a ejercitarse en el gimnasio Américo Villarreal, se metió de lleno a la disciplina en donde poco a poco perdía esos “kilitos” de más, pero, sus habilidades mejoraban y apuntaba como prospecto.

“Me sentía emocionado y nervioso porque eran golpes, antes había practicado karate, pero no me llamó la atención porque no eran golpes fuertes, acá sí se sienten”.

“Empecé a ver cambios en mi físico, adelgazar, tener mejor salud, que la gente me aplaudiera las victorias fue una motivación extra”.

A los 13 años comenzó en el amateur, su padre, José Isidro Curiel Rodríguez lo impulso y respaldó tras saber que su hijo quería dedicarse al 100 en el deporte, pero la única condición fue: no descuidar sus estudios.

Su primera pelea amateur fue en un regional en Nuevo León, en el año 2004.

“Perdí, pero no me desanimó porque pasé clasificando a la Olimpiada Nacional y fui medalla de plata y dije me voy a preparar para el que viene, y para el siguiente año que fue en San Luis ganamos medalla de oro y clasificamos a Chiapas en el 2005 y pudimos ganar la medalla de plata”.

Reconoció que el apoyo de papá y mamá siempre existió desde que inició su primer entrenamiento, y aunque ni querían que golpearan a su hijo, soportaron cada batalla.

“Al principio se pone nervioso él tanto como mi mamá, que nos veían boxear a mi hermano a los 6 años y a mi a los 12 años; que le pagaran a sus hijos estaba canijo”.

Fue hasta los 18 años cuando debutó como profesional, ganándole al panameño Antonio Fernández, quien fue sparring del mismísimo Juan Manuel Márquez.

Sin embargo, esa etapa comenzaba a complicarse y es que tenía que ingresar a la universidad para preparar su vida académica.

Decidió dejar de manera intermitente el boxeo mientras estudiaba la licenciatura de Psicología en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), hasta egresar y llevar el título a su casa.

Quiere ser campeón mundial

El pasado 10 de junio cumplió 32 años de edad, sus objetivos son claros, quiere ser campeón del mundo y ya se prepara para conseguirlo.

“Estamos buscando un campeonato mundial y competir contra los mejores, es una buena prueba que, para mí, es motivador seguir entrenando cuándo es el propósito”.

Para él lo más importante es el apoyo de su familia, amigos y de su pareja, ya que han estado en los momentos más difíciles de su carrera.

Gana el ‘Samurái’ por K.O técnico

Isidro ‘Samurái’ Curiel venció a Jairo ‘Dóberman’ en el séptimo round durante una pelea que puso eufóricos a los asistentes el pasado 27 de mayo.

En un ambiente cien por ciento familiar, Curiel salió como victorioso dentro del cuadrilátero en el evento organizado por Mad Tiger en su segunda edición.

Javier Cortés / La Razón