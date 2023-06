¿Qué es el “stealthing”, abuso del que acusan a Tenoch Huerta?

MÉXICO.- La saxofonista María Elena Ríos señaló al actor Tenoch Huerta de ser un “depredador sexual” y de cometer “stealthing”, un tipo de abuso sexual contra las mujeres que en México aún no es penalizado, aquí te explicamos qué es.

“Tenoch, sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa. En México la violencia que ejerces aún no se legisla. Te aprovechaste. Entendí que la vergüenza no es para mí, sino para el violentado”, dice parte del comunicado que la saxofonista compartió en sus redes sociales el 15 de junio de 2023.