Reportan caída de granizo gigante en Arkansas y Texas

CIUDAD DE MÉXICO.- Así de grande es el granizo que cayó en varias regiones de Texas y Arkansas. Foto: Captura de pantalla YT FOX 4 Dallas-Fort Worth

Ciudadanos de Hot Springs y otras ciudades de Arkansas, Estados Unidos, presenciaron escenas de terror el pasado miércoles, luego del paso de una serie de tormentas que trajeron consigo caída de granizo de grandes proporciones.

Lo anterior quedó evidenciado en una serie de fotografías y videos que le han dado la vuelta al mundo, ya que se demuestra lo salvaje que puede ser la naturaleza.

Una de las fotos que más impacto ha causado fue compartida por el meteorólogo Skot Covert, quien no solo expuso la magnitud del granizo, sino también los daños que éste causó en los vehículos que quedaron desprotegidos.

En cuanto a videos se refiere, el que mayor viralización ha alcanzado se tomó cerca del Lago Ouachita, y muestra la caída de una gran cantidad de hielo esférico sobre el agua, ocasionando un estruendo que ha

sido comentado en redes sociales durante los últimas horas.

This #hail video from Hot Springs, #Arkansas today is unreal. Video by Clint Tucker pic.twitter.com/yD4Fch11FK

— Kaitlin Wright (@wxkaitlin) June 15, 2023