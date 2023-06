Casi un año sin hospitalizaciones por Covid-19 en el HRAE

En el próximo mes de julio se cumple un año de que el Hospital de Alta Especialidad en Victoria no tiene internados por COVID-19.

Y es que desde julio del 2022 que no han tenido pacientes que necesiten ser hospitalizados para tratar el virus que hasta hoy día en Tamaulipas ha dejado casi 8 mil 200 muertes asociadas a dicha enfermedad.

El director General, Vicente Flores Rodríguez, expuso que lo anterior es una situación a que se debe a la eficacia de las vacunas, haciendo que las variantes del C-19 sean menos dañinas a la salud de la población.

Sin embargo si han detectado casos positivos en pacientes que acuden por otros motivos, los cuales, siempre son asintomáticos y se detectan sin siquiera buscarlo.

“Tú vienes y te van a operar de la vesícula, todo paciente que se ingresa se le hace una prueba de antígenos rápida y resultas positivo, pero no tienen síntomas, ese es un caso incidental, te descubrí que tienes covid , pero no tienes síntomas y venias a otra cosa al hospital”, dijo Flores Rodríguez.

En todos esos casos, primeramente se les brinda tratamiento para seguirlo desde casa, posteriormente se les programan sus intervenciones para dentro de una semana y proceder a intérnalos y operarlos.

Aclaró que estos procedimientos se hacen por seguridad para los pacientes y para el personal de ese centro hospitalario.

“Ha sido mínimo, hospitalizados cero, desde julio del año pasado, casi un año que no tengo gente hospitalizada por covid en este hospital”.

El HRAE desde la llegada del COVID, tuvo que ser reconvertido, adaptando áreas para no dejar de atender a los demás pacientes.

Mencionó que en el triage que les instaló la Secretaría de Salud de Tamaulipas se atendieron a poco más de tres mil personas con problemas respiratorios.

“De esas se internaron 716 personas y de esas murió el 50 por ciento, la gente llegaba muerta, la gente llegaba a ser internada y morir, no había vacunas, no había un tratamiento especifico y no lo hay todavía”.

Afortunadamente todo su personal resultó ileso, sin decesos de médicos, enfermeros, camilleros, intendentes o todo aquel que estuvo en la primera línea de batalla.

POR ANTONIO H. MANDUJANO