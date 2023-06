Critican a Marco Antonio Regil por difícil decisión sobre su mascota

Marco Antonio Regil es uno de los conductores más queridos de la televisión y goza de una extensa trayectoria, pero esto no ha evitado que sea blanco de controversia y así ocurrió por su más reciente mensaje en redes sociales donde recibió fuertes críticas por una complicada decisión que tomó respecto a su mascota, algo que describió como doloroso y por lo que dijo sentirse triste.

El conductor de “Escape perfecto” radica en Estados Unidos desde hace varios años, pero también tiene algunos proyectos de trabajo en México por los que debe estar viajando constantemente. Este sería el motivo principal por el que decidió desde hace varias semanas dar en adopción a su perrita Luna, y así lo dio a entender con un emotivo mensaje en redes sociales que acompañó con emojis de aviones para hablar sobre sus constantes salidas.

“Tomé una decisión muy dolorosa, lo hice después de reconocer, con mucho pesar en mi corazón, que la mejor vida de Luna, mi Lunita, no se la puedo dar yo (…) Amar, en muchas ocasiones, es soltar y dejar ir. Eso duele y duele mucho, pero el verdadero amor no es egoísta y así como los seres humanos tenemos estilos de vida y gustos diferentes, los animales son iguales”, se lee en el mensaje de Marco Antonio Regil.

Junto a una fotografía de su mascota, el presentador añadió que Luna ahora tendrá una nueva familia con quien podrá tener una rutina, “compañía constante de los mismos seres humanos y una hermanita perruna segura y tranquila, que le muestre que no hay nada que temer”. Describió su decisión como “una realidad mejor” para su perrita y expresó que, pese a ello, la extrañará.

Critican a Marco Antonio Regil por dar en adopción a su perrita

Mientras algunas celebridades y fanáticos de Marco Antonio Regil aplaudieron su decisión asegurando que se trataba de algo positivo para Luna ante las constantes ausencias del conductor, otros internautas lanzaron fuertes críticas y aseguraron que se trataba de un mensaje negativo al asegurar que promovía el “abandono” de los animales.

“Este mensaje no está bien aquí, Marco, tienes muchos seguidores piensa en cómo va repercutir y cómo van a tomar a la ligera la responsabilidad que es un perro. No te justifiques” y “Eso lo hubieras pensado antes. Cuando sentiste necesitarla la tomaste. Los perros no son objetos de consuelo o compañía para ‘mientras me compongo de mi catarsis emocional’. Tu argumento de soltar no va en este caso. No te mientas”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento el conductor no ha dado declaraciones al respecto, pero en su mensaje añadió que el dolor que siente por la separación con su mascota le ha traído “grandes lecciones”, algo que muchos también tomaron como un intento de Regil por justificar la decisión de dar en adopción a su perrita Luna.