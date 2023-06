La regidora que todos querían y ahora nadie quiere

Antes del sábado 10 de junio, la diputada Denisse Ahumada que había emigrado del Partido Verde Ecologista al PAN, era un personaje que hasta el alcalde Carlos Peña Ortiz había tratado de alinear con su mayoría en el Cabildo.

Pero, tras ser detenida en Falfurrias, Texas, con 42 kilogramos de cocaína, sobrevino un microsismo político en Reynosa, que se extendió a todo el país, y ahora nadie quiere saber de ella, e inclusivo niegan conocerla.

Denisse Ahumada llegó al Cabildo de Reynosa en el 2021 como regidora plurinominal número 19, representando al Partido Verde Ecologista de México, con un sueldo de 41,992.20 pesos mensuales, de acuerdo con la página de transparencia del Ayuntamiento de Reynosa.

Antes de eso no se le conocía ninguna incursión en la política. Su currículum señala que en el pasado se había desempeñado como jefa de departamento en la purificadora de agua Blanquita, luego como supervisora de compras en la empresa CNN Manufacturing, y luego en una importadora: Oñate Willy y Cia.

A la regidora le duró muy poco la militancia en el Partido Verde Ecologista, pues a los pocos meses de asumir como regidora, denunció falta de interés de su partido y hasta violencia política en su contra, por lo que renunció a representar esas siglas y fue adoptada por la fracción del Partido Acción Nacional.

En ese momento, el propio presidente del PAN en Tamaulipas, Luis René Cantú Galván la arropó y se refirió a ella como una mujer valiente, “que ha decidido sumarse al proyecto del PAN porque sabe que es el único partido que puede garantizar el bienestar y la seguridad de los tamaulipecos”, dijo entonces el “Cachorro”. Pero luego de ser detenida, el líder de Acción Nacional en el estado, dijo que Denisse Ahumada nunca fue adherida al partido, “fue un acuerdo político por el cual, ella se salía del Verde y pedía a las siglas de Acción Nacional, la oportunidad de estar representando ahí en Cabildo”.

El Delegado Nacional del Partido Verde en Tamaulipas, Ernesto Gutiérrez, también se lavó las manos. Aseguró que la regidora fue expulsada de ese partido desde diciembre del 2021 y tanto él (Luis René Cantú) como el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, la integraron a su equipo cercano del PAN en el municipio de Reynosa.

“En el PVEM no tenemos integrantes desleales ni mucho menos con mala moral, por eso deslindamos completamente de nuestro movimiento a esa presunta delincuente, en todo caso, ellos le deben a los tamaulipecos una explicación sobre la relación política o económica que tenían con ella”, dijo.

En ese diciembre del 2021, Denisse Ahumada denunció violencia política de género de parte del dirigente del Verde, de los integrantes del Cabildo y del propio alcalde Carlos Peña Ortiz, algo pasó y las agresiones cesaron.

El nivel de confianza que adquirió con el alcalde de Morena, fue tal que hasta encabezó la sesión de Cabildo celebrada el pasado 24 de mayo, hecho del que quedó constancia en fotografías, vídeos y comunicados.

Carlos Peña primero se dijo sorprendido: “no me cabe en la cabeza que ella haya estado involucrada en esas actividades; es una señora y madre de familia”, enseguida se deslindó de la regidora caída en desgracia, “siempre se opuso a mi política y hasta me denunció penalmente por acoso político y de género”, y hasta pidió a los ciudadanos, “que no voten por narcopolíticos”.

La situación legal de la regidora reynosense es complicada, el sábado 10 de junio se enfiló en su camioneta Mazda acompañada con sus hijos de 2 y 7 años de edad rumbo al puente de Hidalgo, Texas.

Continúa manejando y llega al filtro de Falfurrias, donde una revisión de rayos X, los oficiales se percataron de algunas irregularidades dentro de los asientos del vehículo, por lo que procedieron a revisar, encontrando los bloques de la droga en oquedades de las puertas y los asientos.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza contabilizaron 42 kilogramos de cocaína envuelta en bloques con cinta adhesiva color gris y papel aluminio.

En su declaración a efectivos de la DEA, Denisse Ahumada señaló que se dirigía a San Antonio, y no era la primera ocasión que transportaba “algo” de esa manera.

Al comparecer en la corte federal de McAllen frente al juez federal Juan F. Alanis, el defensor de Ahumada Martínez, basó su defensa en evidenciar que su clienta fue obligada. Nicholas Landsman, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés), dijo que la mujer “sabía que estaba haciendo algo ilegal”, pero no los detalles.

El abogado Samuel Reyes, le dijo que debería probar la intención y aportar evidencia de que hubo intención de traficar narcóticos, lo que no pudo demostrar la DEA, aseguró el defensor.

De acuerdo con la defensa de la política mexicana, aunque la mujer sabía que estaba haciendo algo ilegal, no sabía lo que estaba transportando, puesto que la vida de sus hijos y la propia había sido amenazada por una organización criminal en México. El juez determinó desestimar los cargos en contra de Denisse “A”, al considerar que las autoridades de la DEA que la acusaban no pudieron demostrar una causa probable en su contra.

Sin embargo, el alguacil del Condado de Brooks, Urbino “Benny” Martínez, informó que la política mexicana, ahora es acusada a nivel local, medida tomada, luego que el caso no prosperó en el nivel federal.

La acusación contra Denisse “A” es el de posesión de una sustancia controlada, según el registro, y permanece en la cárcel del condado de Hidalgo con una orden de arresto del condado de Brooks.

POR PERLA RESÉNDEZ