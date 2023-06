Ferka habla sobre lo qué le pasó en la boca

Los fans de La Casa de los Famosos México han notado algo raro en el rostro de Ferka y se preguntan por qué tiene ‘raro’ el labio inferior.

La duda quedó resuelta luego de que la actriz le explicara a sus compañeros dentro de la casa el por qué lo tiene así.

Durante un día tranquilo disfrutando en la alberca con los demás participantes, Ferka explicó que le hicieron un mal procedimiento cuando le inyectaron fillers para agrandar sus labios.

El producto hizo una mala reacción y en consecuencia le quedaron de esa forma.

“Lo que me metieron hizo reacción y ya quedó ahí, no sé me bajo, y había quedado bien padre”.

Por ello, Ferka ha ido con diferentes doctores para ver de qué manera pueden volver a la normalidad. La solución que le han dado es entrar a una cirugía para remover los rellenos.

“Yo ya hablé con un cirujano y si me lo quisiera quitar tendrían que abrirme, raspar y otra vez”, aseguró.

En redes sociales, la actriz ha sido constante víctima de burlas por ello.