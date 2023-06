Karely Ruiz se lanza contra Yeri Mua por llamarla “fea y deforme”

Karely Ruiz de nuevo se encuentra en el ojo del huracán por sus explosivas declaraciones, esta vez contra Yeri Mua quien habría hablado mal de ella criticando su cuerpo al llamarla “fea y deforme”. La modelo usó sus redes sociales para hacerle una fuerte advertencia a la influencer veracruzana y pedirle que la buscara para que le dijera de frente lo que opina.

Pese a que la gran amistad que decían tener, sus colaboraciones y que en más de una ocasión la estrella de OnlyFans negara una rivalidad, incluso, admitió haber sentido atracción por a llamada “Bratz jarocha”, todo indica que la buena relación entre ellas llegó a su fin luego de que una persona cercana le informara a Karely Ruiz que la influencer había hablado mal de ella a sus espaldas y criticado su figura.

Yeri empezó a decir que yo estaba bien fea, que mi cuerpo estaba deforme. Para empezar, si hablamos de feas, digo, no es como que ella sea la más hermosa del mundo. Por qué no decírmelo en la cara, a mí me gusta que las cosas me las digan en la cara, ella sabe dónde vivo (…) Si algo tienes que decirme, la neta sabes dónde vivo, amor, puedes buscarme y decirme todo lo que me tengas que decir”, dijo la modelo regiomontana a través de un live en Facebook.

Karely Ruiz habla de la polémica relación de Yeri Mua

La modelo también mencionó la polémica que rodea a la jarocha por las acusaciones que lanzó contra su novio, Naim Darrechi, antes de retomar su relación. Y es que Yeri Mua indicó que tomaría acciones legales contra el influencer español por presunta violencia física y mostró evidencia de los golpes, motivo por el que también habría decidido abortar el hijo que esperaba de él.

“Para empezar, no necesito de un hombre para ser feliz, digo no estoy hablando mal de ti, pero si tuviste el descaro para hablar de mí yo también tengo el derecho. Ahorita está embarazada y obviamente ahí no me meto, pero antes por qué no decírmelo, a qué tienes miedo”, dijo Karely Ruiz sobre la relación de Yeri Mua.

Este fin de semana Yeri Mua se vio envuelta en una nueva controversia por su pareja, pues el creador de contenido fue detenido luego de agredir a un grupo de periodistas en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Entre empujones y pateando las cámaras, Naim enfureció rompiendo el equipo de trabajo de los reporteros que intentaban entrevistar a la exreina de belleza.