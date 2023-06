Poncho de Nigris le exige la mitad del premio a Wendy si ella gana LCDLFM

La influencer Wendy Guevara se ha convertido en la favorita del público para ganar “La casa de los famosos México”. Desde el inició del programa, la creadora de contenido se ganó el corazón de millones de mexicanos con la naturalidad y espontaneidad que muestra cada día. A través de redes sociales, sus seguidores han expresado que ella es quien debe triunfar en el reality show; de igual manera, algunos los participantes, como Poncho de Nigris, han admitido que la originaria de Guanajuato podría convertirse en la ganadora del millonario premio.

En este contexto, Poncho de Nigris ha platicado con Wendy y le ha pedido, en más de una ocasión, que si gana el premio le comparta un poco del dinero. La última vez en la que el regiomontano hizo esta propuesta quedó documentada gracias a las cámaras que hay dentro de la casa; en las imágenes se observa que los participantes se encontraban dentro del cuarto del infierno platicando, cuando el creador de contenido dijo “si llegamos a la final juntos, mitad y mitad”.

Rápidamente, la también influencer cuestionó a Poncho De Nigris: “Pero ¿por qué? ¿a poco tu vas a decir ‘no quiero ganar, no voten por mí’?”, respondió Wendy. Por su parte, el regiomontano no se quedó callado y aseveró que la integrante de “Las Perdidas” ya tiene el 50 por ciento ganado: “así ya tienes el 50% ganado”, sentenció.

Además, Wendy reveló que no cree llegar a la final de la competencia: “Yo la verdad yo pienso que salgo antes de la final. No hay p*do, mientras mi gente no me abandone ese es el chiste. Aunque pierda yo aquí pero que mi gente no me abandone allá afuera, la neta yo soy feliz”, dijo la creadora de contenido.

Cabe mencionar que, de acuerdo con seguidores de Wendy, no es la primera vez que Poncho se le acerca para pedirle que, en caso de ganar, se dividan el premio a la mitad, comentarios que han molestado a los seguidores de la creadora de contenido, pues aseguran que el influencer es un “aprovechado”. Y es que en otra grabación, que también se ha vuelto vira, los habitantes de la casa retomaron la propuesta del regiomontano y la integrante de “Las Perdidas” sentenció tajantemente: “yo los mando a la reata. Les digo no, no, no. Esto ya es diferente”.

Fans de Wendy arremeten contra Poncho de Nigris

Tras la polémica propuesta de Poncho de Nigris a Wendy, los internautas arremetieron contra él por querer quedarse con el dinero que ganaría la creadora de contenido en caso de ser la triunfadora de “La Casa de los Famosos”. “Es tuyo todo Wendy no tienes que dar nada a nadie”; “Y luego dicen q no es inteligente y se deja manejar”; “entre broma y broma a pero la gente cegada”; “Por favor ya no voten por ese hombre, es un vividor”; “Ese Poncho gandalla”; “Está loco, ven como es bien manipulador”, escribieron internautas en el video.