“Respeta, yo estoy respetando”: Hombre casado se enoja con su amante porque le es infiel

Las relaciones de pareja son complicadas y más cuando se tiene la sospecha de que alguno de los dos es infiel, sin embargo esta historia va más allá, porque justo se trata de un hombre que le hace un reclamo airado a su amante, ya que sospecha que esta lo engaña con otra persona.

El momento fue grabado en el transporte público por un usuario y compartido en redes sociales donde se volvió viral, ya que muchos internautas no dan crédito a tremendo reclamo, el cual se dio vía telefónica.

De acuerdo con la grabación que circula en TikTok, el hombre mantiene una llamada desde su celular con una mujer, a quien le reclama haber recibido mensajes un tanto comprometedores.

Incluso, en un momento, el hombre le deja en claro que no tiene miedo de que su esposa se entere de su relación con ella, pues si llega a ver algo que no le gusta, haría un “desmadre”.

En cuanto vea yo que te pasas de lanza y te manden ellos unos corazoncitos en este momento, va a haber desmadre y me vale madre que mi vieja se entere”, puntualizó el hombre.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue que el sujeto le pidió a su supuesta amante que lo respetara, así como él lo estaba haciendo.

Cuando ellos te manden cosas… por eso te digo… entonces respeta, yo estoy respetando. Yo no lo hago”, mencionó.

Tras esta joya de video, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar pues además el hombre que reclama ya es adulto mayor, situación que llamó aún más la atención en esta historia.

Yo viendo que para la infidelidad, no hay edad; No dejó ni el respeto; Los chismes en el transporte es lo único chido que tienen; La esposa encontrando el tik tok; Yo me hubiera sentado más cerca para escuchar que le decía la señora; “Pero lo bueno que él sí está respetando”, fueron algunos de los comentarios ante el clip publicado.

El video alcanzó tal popularidad que ya suma a la fecha más de 65 mil me gusta y mil 741 comentarios.

