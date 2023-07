Un horno, unidades del transporte escolar

TAMPICO, TAM.- En auténticos hornos están convertidas muchas unidades del transporte escolar en esta temporada de intenso calor, al carecer de aire acondicionado.

Héctor Maldonado Aquino, secretario general del sindicato del Transporte Escolar en la zona, estimó que un 80 por ciento de las 70 camionetas que prestan ese servicio, no cuentan con clima.

Los alumnos que transportan son quienes sufren las consecuencias al tener que soportar las altas temperaturas.

Se trata de unidades que tienen más de 25 años de antigüedad.

“Qué motor vas a traer, pues un motor muy cansado, unas líneas de conducción de líquidos muy malas o reparadas, a lo mejor traes abanicos al interior pero no es lo suficiente”, indicó.

Sin embargo, a muchos papás parece no importarles el hecho de que su hijo padezca el calor en esos vehículos.

“Traigo una camioneta 2017 y les ofrezco un servicio de calidad porque los vas a traer en clima, sentaditos y el señor que está enfrente no trae clima, los trae en banca, los trae todos apretujados, no traen ni ventilación y trae muchos más niños que yo pero cobra más baratos y dice el papá no importa, que se vaya sudado, con que llegue”, detalló.

Dio a conocer que ya inició la revista mecánica por lo que tendrán que acudir los concesionarios para que sean inspeccionadas sus unidades.

POR BENIGNO SOLÍS