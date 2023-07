Estos licores NO cumplen y confunden al consumidor: Profeco

Las fiestas son el mejor lugar para beber alcohol junto a tus amigos, pasar un rato divertido, platicar, hacer algunos juegos e intercambiar opiniones sobre los tragos que se consumen, bailar también es recurrente. Una cena, una ocasión especial o un antojo también podrían ser detonadores para tomar una copita.

Sin embargo, hay que tener cuidado con los productos que llevas a tu cuerpo, sobre todo cuando se trata de bebidas alcohólicas destiladas o licores, pues hay de muchos precios que corresponden con la calidad que ofrecen, o en algunos casos, como lo documentos la Procuraduría Federal del Consumidor, ni siquiera cumplen sus propias especificaciones.

Cuidado con lo que compras

Para un estudio recopilaron un total de 41 productos, y evaluaron características como la información comercial en sus etiquetas, el contenido neto, el contenido de alcohol, el contenido de componentes volátiles, el contenido de azúcares y el contenido energético para darles una calificación final.

En este contexto, se encontraron numerosas irregularidades que deberías tomar en cuenta a la hora de optar por comprar uno de estos licores para tu fiesta, o en caso de que los veas en una reunión a la que te invitaron, tomes tus precauciones a la hora de tomarlos cuando te ofrezcan un vaso.

Botellas que no deberían denominarse alcohol

Por ejemplo, aquellas botellas que no deberían denominarse licor porque no cumplieron con el mínimo porcentaje de azúcares para poder llamarse así son: El León Dorado, El Compadre licor de agave reposado, Vértigo, Paloma Blanca y El Compadre licor de agave cristalino. Todos tuvieron un porcentaje del 0.2 por ciento de azúcares, por lo tanto, no cumple al consumidor.

Por otra parte, hay botellas que no cumplen con el contenido alcohólico que declaran en sus etiquetas: El compadre, licor de agave cristalino, tubo 1.4 por ciento menos del alcohol declarado; mientras que No te rajes obtuvo el 1.2 por ciento menos de lo declarado. El de peor calificación es Al gusto, brandy 100%, que tiene 3.1% menos del alcohol declarado. Por debajo del 1 por ciento están El León Dorado, licor de caña y Rancho escondido, licor de agave sabor tamarindo picante.

Licores de caña

En cuando al mencionado Brandy Al Gusto, Profeco indicó que no se trata de Brandy 100% de UVA, porque en la etiqueta se pueden leer ingredientes como espíritu neutro destilado de uva y de azúcar, por lo que lo calificaron como no veraz para los consumidores.

Por último se calificaron un par de licores de caña que no son de agave. Informaron las autoridades que su etiqueta de la Asociación Nacional de Industriales Derivados del Agave, podría crear la confusión de que se trata de productos del agave, cuando es realidad se trata de un licor de caña. Se trata del Mezcalito de Tonaya y del Tonayán.