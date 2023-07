PRI-PRD, lastre en fase terminal

El ruido mediático causado por la irrupción de la senadora Xóchitl Gálvez a la palestra de la sucesión presidencial ha relegado momentáneamente a segundo plano las debilidades que sufre al Frente Amplio por México con el que los adversarios de AMLO tratarán de recuperar la presidencia el 2024.

El desmoronamiento del PRI y la extinción del PRD, los principales aliados y pilares políticos de la agrupación. La renuncia en masa al tricolor de figuras políticas como las de Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nubia Mayorga, así como unos 300 militantes entre exgobernadores, exdiputados y exsenadores, ha sido el tiro de gracia al partido y al dirigente nacional, Alejandro Moreno.

En unos días ha reducido a ruinas lo que quedaba en pie del Revolucionario Institucional. Ante el resquebrajamiento, las bases militantes y alrededor de diez millones de votos, han quedado a la deriva, seguramente una parte de ellas terminará en la contabilidad de la 4T y el resto en la del frente opositor.

Al final del día todo indica que el vendaval sucesorio enviará al cementerio político al ex invencible y a los escombros del partido del Sol Azteca.

¿Qué hará Alito ante ese panorama desolador? No se sabe, sin embargo, no sería remoto que antes de que concluya el año, como ha dejado entrever Osorio Chong, el ex gobernador de Campeche podría jugar la última carta: postular a un candidato o candidata propio, como Beatriz Paredes Rangel, para conservar el registro y las prerrogativas.

En temas locales, a mes y medio del arranque formal del proceso electoral de 2024 Morena está al frente de las preferencias ciudadanas en los municipios de mayor importancia de Tamaulipas, a saber, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria, Tampico, Madero y Altamira De acuerdo a una encuesta de Masive Caller, en Tampico la 4T puntea con un 47.4 por ciento y el PAN ocupa el segundo sitio con 38.4 puntos, sin embargo, tomando en cuenta a los aspirantes por el partido guinda Olga Sosa tiene 26.5, Úrsula Salazar, 21.2 y Alejandro Rábago apenas 12.9.

Por Acción Nacional el puntero Pepe Schekaibán tiene 22.0, Edmundo Marón, 20.6 y Rosa María 18. 9. En Madero, Carlos Fernández, es el líder, con 30, luego aparece Alba Verástegui, con 20, mientras que en Altamira el alcalde Armando Martínez lleva una ventaja kilométrica de 56.5 al panista Juvenal Hernández Llanos, que apenas llega a 27.8.

En la urbe petrolera la lista de los morenistas es encabezada por Erasmo González, que no tiene rival y todo indica que nadie le daría alcance en la carrera interna por la alcaldía, pues cuenta con 36.7 %, muy lejos de este aparecen Claudio de Leija con 11.3, Carlos Leal con 10. 7 y en el fondo Carlo González, con 6.

La medición electoral no incluyó a Jorge Ruvalcaba López.

