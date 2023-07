James Cameron desmiente rumores sobre película de la tragedia del Titán

El director de la película “Titanic”, James Cameron, aseguró que no tiene intención de trabajar en una película de catástrofes sobre la implosión mortal del sumergible OceanGate en su camino hacia el lugar del naufragio del barco ocurrido en 1912.

El cineasta desmintió, a través de su cuenta de Twitter que esté buscando sacar provecho de la tragedia ocurría el mes pasado al submarino Titán, que conmocionó al mundo entero.

“No suelo responder a rumores ofensivos en los medios de comunicación, pero tengo que hacerlo ahora. NO estoy en conversaciones sobre una película OceanGate, ni lo estaré nunca”, escribió Cameron, de 68 años.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.

— James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023