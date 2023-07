Mesera retiene a clientes de restaurante por no dejar propina

Existen diversos oficios en los que el ingreso de quienes lo ejercen depende de las contribuciones económicas por parte de los clientes, este es el caso de las y los meseros, quienes a pesar de tener sueldo base sustentan sus ingresos con las propinas.

Esta es una práctica común especialmente en la industria de servicios, como restaurantes, hoteles, taxis y salones de belleza, sin embargo, su aplicación y expectativas pueden variar según el país y la cultura.

La propina en México se considera una muestra de agradecimiento por un buen servicio y una forma de complementar los ingresos de los trabajadores que dependen de propinas para obtener un salario adecuado. Sin embargo, en otros lugares, como algunos países de Europa, el servicio ya está incluido en la factura y no se espera que los clientes dejen propina adicional, mientras que en algunos países, como Japón, dejar propina puede incluso considerarse ofensivo.

Les reclama por dejar 100 pesos de propina

Es dentro de este contexto que ha llamado la atención un video polémico en el que unos comensales denuncian el momento en que fueron retenidos por una de las meseras, quienes les reclama y cuestiona debido a que sólo le dejaron 100 pesos de propina.

Los actos ocurrieron en el restaurante Train Bistro Altavista, restaurante en el que las comensales grabaron un breve clip que deja en evidencia el momento en que la persona de servicio les impide salir del establecimiento y les argumenta que deben hablar con el gerente debido a que la propina es obligatoria.

“No es obligatoria la propina. No según la ley no es obligatoria la propina. Es que no traemos efectivo. O llama a la policía”, dice una de las clientes involucradas en el conflicto.

La propina no es obligatoria… lo que es obligatorio es un buen salario. 🤫 pic.twitter.com/Rn59nyQpJh — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 16, 2023

En el video se puede escuchar que los comensales, al parecer dos mujeres y un hombre, argumentan que en México este es un acto totalmente opcional y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que las propinas no son un requisito obligatorio en México.

¿Es obligatoria la propina en México?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reiteró que esta práctica es ilegal, por lo que puede ser denunciada al momento en el que ocurre o tiempo después. Lo único que debes hacer es: si te cobraron demás y te diste cuenta de inmediato, manda un WhatsApp al número 55 8078 0488, con el que podrás comunicarte con la procuraduría y atenderán tu denuncia al instante.