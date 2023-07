Según las matemáticas, ¿cuál es la edad perfecta para una relación?

En general, las personas se enamoran muchas veces en la vida, en algunas ocasiones sus relaciones terminan de manera armónica, pero en otras las rupturas se tornan caóticas, tóxicas y hasta, aparentemente, imposibles de superar, sin embargo, esto se debe a que se idealiza a la pareja y los buenos momentos que tuvieron juntos, algo que muchas veces provoca que los individuos se estanquen y dejen de salir con nuevos prospectos románticos por miedo a no estar “disponibles” cuando sus examores decidan volver.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que es muy probable que quien se fue ya no vuelva o al menos no de la misma manera, pues en general, todos crecemos, maduramos y cambiamos con el paso del tiempo, por lo que, no es lo mismo una relación a los 15 años que a los 30 o 40, pero ¿será posible que exista una edad perfecta para enamorarse?

¿Cuál es la edad perfecta para enamorarse?

Es un hecho que una persona se va a enamorar más de una vez en su vida, en ocasiones por la conexión mental, en otras por los gustos afines e incluso por la compañía. Por lo cual, no hay como tal una edad idónea para enamorarse, aunque sí que la hay para tener pareja. De hecho, según un estudio realizado por la matemática Hannah Fry de la Universidad de Londres, en general, los romances que se tienen antes de los 27 años son experiencias pasajeras, que si bien pueden ser muy intensas y pasionales, en realidad no tienen gran futuro.

Esto no quiere decir que no existan excepciones en las que las parejas se conocen desde jóvenes, viven años de relación y logran tener un “felices para siempre”, aunque en general, hay muchos estudios que rechazan esta idea romantizada del amor, pues, para saber qué es lo que te gusta en una relación, es importante que experimentes, no sólo en el ámbito sexual, sino social, ver cómo te gusta que te traten, qué te gusta hacer con tu pareja y qué estás dispuesto a entregar a cambio.

Edad perfecta para tener pareja

Siguiendo con la línea de la investigación de Hannah Fry, no se encuentra el amor verdadero con las parejas que se conocen durante el primer 37 por ciento de su vida romántica, lo cual equivale aproximadamente a los 27 años de edad, esto partiendo de la idea de que “uno empieza a salir con personas a los 15 años y que nos queremos casar a los 35. Hay muchas parejas potenciales en ese tiempo”, pero, en vista de que no hay condiciones económicas, sociales y muchas veces ni emocionales, esas relaciones están destinadas al fracaso, no porque no haya amor, sino porque, en términos poéticos “no se dieron en la etapa correcta”.

Al ser una apasionada de las matemáticas, la investigadora creó la “Teoría de la Parada Óptima”, misma que señala que el momento ideal para tener una pareja es a los 27 años de edad, ya que en este periodo ya se cuenta con la madurez mental y psíquica como para realizar búsquedas de amor más sólidas y menos idealizadas.

Así que si todavía no llegas a esa edad, tranquilo es probable que todavía te falte romper y que te rompan varias veces el corazón antes de encontrar a tu verdadero amor. Y en caso de que tengas más de 27 años, tampoco te espantes, esta es una regla basada en estadísticas y si todavía no tienes un ser amado, algún día podría llegar, lo importante es que aprendas a amar tu soledad sin que tu felicidad dependa de otra persona.