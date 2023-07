Karina deja su vida de ama de casa para manejar un tráiler

ALTAMIRA, TAM.- La madre de familia, Ana Karina Nava Montoya, recientemente terminó el curso de operador de autotransporte; su esposo también es chofer de unidades de carga.

Es madre de familia de dos menores y a pesar de que al inicio le resultó complicado, logró concluir su preparación en el Cecati 200, ubicado en la colonia Unidos Avanzamos en Altamira.

“Ya me subí a una unidad y aunque en un inicio estaba muy nerviosa, la verdad Dios te da la oportunidad de moverla y ahora se me hace algo simple y le digo a las mujeres que nada es imposible, se puede lograr con esfuerzo y apoyo de la familia, no solo es quedarse en casa a dedicarse a los hijos, nosotras también podemos”.

Uno de los motivos por los cuales decidió prepararse para conducir camiones, es para que sus hijos tengan una mejor vida, ya que en la actualidad se ofrecen salarios que están por arriba que otras profesiones y la oferta laboral es diversa.

Los egresados en transporte de carga salen con trabajo en las empresas del Puerto de Altamira, en las que terminan de mejorar el manejo de los camiones y una vez alcanzada la experiencia salen a carretera.

En México se tienen alrededor de 55 mil vacantes para operador de tractocamión, en Altamira son un promedio de 400 vacantes.

Las cámaras del autotransporte de carga, han señalado que las empresas contratan a cualquier operador que tenga la habilidad, es un oficio que siempre se transmitió de padres a hijos, sin embargo con la pandemia del Covid-19 disminuyó, por tal motivo han hecho convenios con escuelas para profesionalizar la actividad.

POR ÓSCAR FIGUEROA