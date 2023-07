Pasión por los tatuajes en Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- “Le diría a la gente que se anime, los tatuajes no duelen tanto como ellos creen, tenemos muchas medidas de higiene, los tatuajes son algo muy personal y debemos quitarnos la idea de que vamos a ser juzgados por tener uno en nuestra piel”, Iván Contreras, Tatuador

Fechas importantes, huellas digitales, firmas, rostros del ser amado, nombres entre otras figueras son las que el común denominador suele tatuarse en el cuerpo con el fin de recordar al ser amado o alguna fecha especial, lo que sin duda los lleva a buscar a la persona idónea para tatuarse y llevar por siempre ese recuerdo tan especial.

Y es que a la hora de tatuarse se debe tener claro que es lo que desean plasmar en su piel, ya que dependerá de ello el tiempo de elaboración, así como el costo del mismo.

Eduardo Iván Contreras Ruiz, tatuador de Inkperioo Tattoo compartió con Expreso – La Razón sobre el arte del tatuaje y como es que decidió incursionar en esta profesión la cual le ha apasionado a tal forma que desea alcanzar el reconocimiento por su trabajo y diseños.

“La verdad es que nunca pensé que terminaría tatuando, siempre me ha gustado dibujar, lo hago desde los 6 años y nunca me había inclinado por el tatuaje hasta que tenía como 24, cuando veía los trabajos que les hacían a mis amigos y comencé a preguntarme si podría hacerlo”, dijo Contreras Ruiz.

Agegó, “Comencé a comprarme mi material de trabajo, y comencé a practicar,

nunca quise practicar en otras personas ni en mi tampoco, así que inicie haciendo prácticas en plátanos, naranjas, piel de cerdo, piel sintética, hasta en fommi, practique muchísimo antes de sentirme seguro de tatuar a una persona”.

HA ASISTIDO A VARIOS SEMINARIOS

Contreras señaló que pese a que podría decirse que tiene poco tiempo en este oficio se ha mantenido en capacitación contante ya que actualmente se encuentra estudiando Artes Plásticas además de que toma clases con dos artistas que han asesorado a tatuadores, pintores y muralistas.

“He tomado algunos seminarios sobre técnicas de tatuaje, hace dos años estuvo aquí en la zona ‘Cinturia’ Juan David Díaz Cinturia tatuador de origen colombiano quien nos dio un seminario de Neo Tradicional que es un estilo y hace poco fui a otro seminario con Soma conocido tatuador de la zona que hace ‘Black and Grey’.

LOS ESTILOS

Dentro de los tatuajes existe una gama muy amplia de estilos, los más comunes podrían ser Black and Grey, Realismo’, ‘Realismo color, Black word, Neo Tradicional, Tradicional, New School, entre otros señaló Eduardo Iván.

“Podría decirse que lo que los diferencia es el estilo del trazo, el color, y que hay característica muy marcadas en cada uno de los estilos ya que hay algunos tatuajes que son como caricaturizados aunque en ocasiones la tendencia es que sean un poco más exagerados” añadió.

LOS RIESGOS DE TATUARSE

En la actualidad ya existen muchas medidas de seguridad para evitar algún tipo de infección, ya que los instrumentos utilizados para la realización de los tatuajes son en su mayoría desechables o bien previamente fueron esterilizados de forma correcta.

“El mayor riesgo al hacerte un tatto es que cuando lo veas no te guste, aunque si se recomienda que si la persona nunca se ha hecho nada se cheque que tan sensible es su piel, además de estar consiente que no tiene ningún problema de salud que pudiera afectarse al momento de tatuarse”.

EL TATUAJE MÁS LOCO

Contreras compartió que ha hecho un gran número de tatuajes, algunos un tanto exóticos y otros con cierto aire de romanticismo como rosas y mariposas siendo el más curioso el de un diablo entre las costillas del cliente.

“El que no se si sea loco pero si ha sido más curioso es el de un diablo en las costillas, además de que en alguna ocasión me pidieron presupuesto para tatuar una zona genial, aunque finalmente no se decidió la persona”.

LAS MUJERES SE TATUAN MÁS

Aunque pareciera contrario es el sexo femenino quien acude más en busca de un tatuaje, siendo los de linea o minimalistas los más solicitados, tales como un corazón, la silueta de una taza de café, una mariposa entre otros.

“En promedio 7 de cada 10 clientes que nos visitan son mujeres, ellas generalmente vienen por cosas un poco más sencillas o estéticas” dijo.

TATUAJES QUE TIENEN QUE VER CON LA ZONA

Iván compartió que han sido pocas las personas que le piden algo representativo de la zona sur, pero si tuvo un cliente a quien ‘dibujo’ un ovni siendo operado por un mapache y abduciendo a un alíen lo que le causo gracia al momento de realizarlo.

EL DOLOR

Depende mucho la zona en donde se realice el tatuaje, el diseño que se quieran realizar y el umbral del dolor que tenga la persona

En las costillas, cuello y en las partes internas como axilas, entre piernas suelen ser las partes en donde más duele tatuarse.

Por Patricia Martínez Vázquez

Fotografías: Cristian Lacarriere

Expreso – La Razón