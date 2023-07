Fisicoculturista de 33 años muere aplastado por barra de 210 Kg en el gym

Este día ocurrió algo que dejó helados a todos los asistentes que estaban ejercitándose en un gimnasio ubicado en la isla de Bali, ya que en ese instante el fisicoculturista, Justyn Vicky, perdió la vida al estar realizando un ejercicio que hacía con mucha regularidad.

Los cuerpos médicos no pudieron evitar que este culturista de 33 años perdiera la vida.

El periódico, The Sun, informó acerca de este suceso y cómo fue que falleció al intentar ejecutar una sentadilla con 210 kilogramos encima. Vicky intentó realizar este ejercicio con un peso que, al parecer, aun no dominaba; esto ocasionó que al momento de bajar ya no pudiera subir como se debe de hacer, no pudo quitarse todo ese peso de encima de su cuello, el cual terminó por vencerlo y cayéndole en esa zona.

Los paramédicos llegaron al lugar lo más rápido posible para trasladar a Justyn a un hospital, donde fue valorado y sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para revertir el daño que le había causado el accidente, ya que, según el medio antes mencionado, su cuello se partió y le afectó sus pulmones, los cuales estaban muy delicados.

¿Quién era Justyn Vicky?

Además de ser un fisicoculturista de Bali, también era un entrenados y contaba con un poca más de 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en el que compartía sus rutinas y cómo se preparaba para competir en las pruebas de culturismo.

Él entrenaba en el gimnasio The Paradise Bali por lo que este establecimiento decidió compartir un mensaje en el que se despedían de Vicky.

“Para nuestro querido Justyn, su impacto en nuestras vidas es inconmensurable. Tu legado vivirá a través de las innumerables vidas que has tocado, las transformaciones que has inspirado y el amor y la pasión que infundiste en cada momento que pasamos juntos. Descansa en paz, querido amigo. Siempre permanecerás en nuestros corazones”.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO