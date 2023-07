Preocupa a fans salud de Johnny Depp; sufre desmayo en su cuarto de hotel

Johnny Depp encendió las alarmas después de que se diera a conocer que recientemente se desmayó en su cuarto de hotel en Budapest, Hungría, ciudad en la que se encontraba para dar un concierto con su banda Hollywood Vampires, sin embargo, se tuvo que cancelar el show debido al estado de salud del actor. El percance se suscitó hace algunos días, sin embargo, a penas se reveló la información sobre el artista de 60 años.

Después de que tuvo una intensa batalla legal con su exesposa, Amber Heard, a quien le ganó una demanda por difamación, el protagonista de “Piratas de Caribe” decidió alejarse de las pantallas de cine, sin embargo, continúo trabajando como miembro del grupo que formó con Alice Cooper y Joe Perry. Actualmente la banda se encuentra dando una gira por Europa, no obstante, recientemente hizo una parada debido al estado de salud de Depp.

¿Por qué se desmayó Johnny Depp?

El pasado 18 de julio, el grupo tenía programada una presentación en Papp László Sport Arena de Budapest, pero de última hora la banda anunció que el show quedaba pospuesto. En las redes sociales de Hollywood Vampires se colocó un breve comunicado en el que lamentaron no poder ver a sus fanáticos, sin embargo, no dieron a conocer los detalles que los llevaron a tomar esta decisión, ya que muchos seguidores que asistieron indicaron que hasta hicieron la prueba de sonido y, aunque no vieron al artista, sí colocaron su micrófono.

“Debido a circunstancias imprevistas, Hollywood Vampires cancelarán el show de esta noche en Budapest. Todos los boletos (generales y VIP, incluido Meet & Greet) se reembolsarán en su totalidad. Amamos y apreciamos a todos los fanáticos que viajaron de cerca y de lejos para vernos crecer, y lo sentimos mucho”, colocó la banda de rock en su página de Facebook, en donde recibió algunos mensajes por parte de los fanáticos.

Fue hasta hace unos días que el periódico Daily News Hungary, reveló que Johnny Depp se desmayó en su cuarto de hotel previo a que se presentara en el lugar. De acuerdo al reporte, el incidente fue grave y tuvieron que llamar a emergencias para que recibiera atención médica. En tanto, otros medios locales dieron a conocer que la estrella de Hollywood había estado bebiendo y que de repente se empezó a sentir mal.

¿Cómo se encuentra Johnny Depp tras desmayarse?

En tanto, también se informó que tan solo una noche anterior habían cancelado su concierto en Eslovaquia, pero en el de esta vez no se sabe la razón. Por otra parte, este 22 de julio, la banda se presenta en el Festiwal Legend Rocka que se realiza en Slupsk, Polonia, y de acuerdo a lo que han dejado ver los fanáticos en sus cuentas de Instagram, el grupo de rock salió al escenario sin imprevistos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO