A influencer no la dejaron subir al avión por su ‘atrevido’ atuendo

Kine-Chan, cosplayer e influencer, pasó un incómodo momento en un aeropuerto, cuando no la dejaron subir al avión para trasladarse a un evento en el que estaría presente. Le argumentaron que llevaba un ‘atrevido’ Cosplay de Cyberpunk: Edgerunners, donde estaba caracterizada de Rebecca.

Kine-Chan explicó que solo estaba haciendo el cosplay porque no tendría tiempo para arreglarse en el lugar, ya que iba directo del aeropuerto al evento.

“Estoy muy molesta y muy nerviosa porque acabo de salir del aeropuerto. Iba a un evento donde iba a ser un cosplay y me disfrazaba de Rebecca y no me dejaron embarcar con el cosplay que estaba haciendo , por la ropa, y decían que no era apropiado y no pude abordar, y perdí el vuelo.

No podré ir al evento. Solo estaba haciendo el cosplay porque no tendría tiempo para arreglarme ahí , ya que iba directo del aeropuerto al evento, así que ya estaba lista, solo ponerme los lentes e irme al evento.

Aparantemente no puedes entrar en cosplay en el aeropuerto, si el cosplay no es de su agrado. Entonces es eso. Perdí el vuelo, perdí el dinero del boleto. Es eso”, explicó en un video.

Kine-Chan también crea contenido en Onlyfans y compartió con sus seguidores imágenes de su incidente en el aeropuerto de Navegantes, Brasil.

“Me dieron instrucciones de ir a casa y cambiarme de ropa porque lo que llevaba puesto no era ‘apropiado’”, reiteró en una publicación en Instagram, donde sus seguidores le dieron más de 57 mil likes.

En la red social, Kine-Chan, de 21 años, tiene más de 618 mil seguidores.

El personaje de Rebecca en la serie es caracterizado con un bikini negro, una chamarra y una peluca azul con coletas.

