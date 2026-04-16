Anuncia Gobierno de México inversión de mil mdd en centros de datos de IA

La inversión generará más de 5 mil empleos directos, principalmente en Guadalajara, Jalisco; Aguascalientes, Aguascalientes, y Ciudad Juárez, Chihuahua

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, anunció en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la inversión de mil millones de dólares (mdd) entre 2026 y 2028 de la empresa Flex, para el desarrollo de Centros de Datos de Inteligencia Artificial, con lo que se proyecta generar más de 5 mil empleos directos, que se sumarán a los más de 40 mil que la compañía ya genera en el país.

“Es una inversión muy importante en México”, señaló la Jefa del Ejecutivo Federal.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon destacó que esta inversión genera una red de proveeduría muy amplia, con lo que México se convierte en un lugar estratégico para el desarrollo de tecnología y de centros de datos.

El director de Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de Flex, Guillermo del Río, detalló que esta inversión tiene por objetivo sustituir importaciones y el monto será implementado principalmente en Guadalajara, Jalisco; Aguascalientes, Aguascalientes, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Reconoció el liderazgo de la Presidenta por buscar siempre la innovación, el desarrollo económico y manufactura avanzada en México; asimismo, agradeció el apoyo del Gobierno de México para concretar esta inversión, que se suma a los 2 mil 300 mdd que ya invirtieron en el país.

“Refrendando nuestro compromiso con México y reconociendo que su apoyo ha sido invaluable para nosotros”, puntualizó.