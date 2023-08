Ángela Molina, de 67 años es la nueva modelo de Zara

Ángela Molina, una actriz madrileña de 67 años, se ha convertido en la protagonista de la nueva campaña de Zara.

Reconocida con el Goya de honor en 2021, Molina es la imagen de ‘Thirteen Pieces’, una colección que presenta prendas minimalistas y atemporales en tonos neutros, infundiendo una sensación de elegancia y sofisticación.

Las fotografías de la campaña se presentan en blanco y negro, mostrando a Molina de manera relajada, con su melena suelta y canosa, siendo un hito en la marca Inditex, propietaria de Zara, al mostrar a su primera modelo de la tercera edad.

La decisión más acertada que ha tomado Zara en su historia es poner a Ángela Molina de protagonista de su colección. Qué belleza 💜 pic.twitter.com/NVWMhJqGsU — Paloma Jara (@paloma_pirfa) August 10, 2023

¿Quién es Ángela Molina?

Ángela Molina ha ganado respeto tanto a nivel nacional como internacional gracias a su participación en películas como ‘Carne trémula’, ‘Las cosas del querer’ y ‘Blancanieves’, es considerada una de las mujeres más elegantes de España y un símbolo del envejecimiento natural y auténtico.

En una entrevista con S Moda, Molina expresó su falta de interés en la cirugía estética, argumentando que no la ve como belleza real, asegurando que no le gustaría un tipo de estética falsa.

“Eso no es belleza. Lo veo como un imposible. No me interesa. ¿Te gustaría ver a tu abuela con cara de pez? Pues eso”, afirmó.

Zara lucha contra el ‘edadismo’

La inclusión de Ángela Molina como imagen de Zara refleja un paso más en la apuesta del gigante textil por la diversidad e inclusión en todas sus manifestaciones.

Al tener a una mujer de 67 años como modelo, la empresa da un paso en la lucha contra el edadismo, que se refiere a la discriminación basada en la edad, particularmente hacia las personas mayores en diversos sectores, sobre todo artísticos.

En España, el Ministerio de Sanidad ha iniciado una campaña de concienciación sobre el edadismo, donde expresan que esta forma de discriminación influye en nuestra comprensión del envejecimiento, las relaciones intergeneracionales y perpetúa estereotipos que limitan la percepción de la diversidad existente en la vejez.

Ángela Molina, belleza y clase. pic.twitter.com/CugxFgV5wA — Isabel F  (@Isabel_Fdez_) August 10, 2023

¿Qué es el ‘edadismo’?

El término “edadismo” fue acuñado por Robert Butler en la década de los 60 para describir los estereotipos y prejuicios asociados a la edad. El ‘edadismo’ es un término utilizado para describir la discriminación, los estereotipos y los prejuicios basados en la edad.

Esta forma de discriminación puede manifestarse en diversas situaciones. Puede incluir suposiciones erróneas sobre las capacidades, habilidades y características de las personas basadas únicamente en su edad.

El edadismo también puede contribuir a la exclusión social, la marginación y la falta de oportunidades para las personas de ciertas edades.

En los últimos años, ha habido un creciente esfuerzo por concienciar sobre el edadismo y promover una mayor comprensión y respeto hacia las personas de todas las edades.

Reconocer y desafiar los estereotipos negativos relacionados con la edad es importante para construir una sociedad más inclusiva y justa.

